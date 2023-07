Vraagje aan Wouter...

NS-baas Wouter Koolmees wil treinkaartjes in de spits dus tientallen procenten duurder maken: ‘Het wordt te vol’ zegt hij maar het regeringsbeleid is er toch op gericht om 'milieuvriendelijker' te reizen en het OV moet van D66 toch de concurrentie aangaan met de auto?

Wouter, waar slaat dit op?

Een belangrijke reden voor de overvolle treinen is het personeelstekort waardoor er 13% minder treinen rijden dan waarop gerekend werd.

Machinisten, conducteurs en schoonmakers van treinen kregen vorig jaar weer vaker te maken met agressie. Er werden bijna duizend incidenten gemeld. Het NS-personeel krijgt van alles te verduren: van bedreigingen tot lichamelijk geweld. Wouter, ik las Koolmees 'is zich rotgeschrokken'.

Dat is een goede reactie van je, Wouter. Maar blijft het bij 'schrikken' of ga je de detectiepoortjes aanpassen zodat er geen 'zwartrijders' meer bij de treinen kunnen komen?

Nog een tip: misschien moet je conducteurs ook politietrainingen laten volgen zodat ze bewapend hun werk mogen verrichten. Op sommige vluchten reist vanwege de veiligheid al een bewapende airmarshal mee. Wellicht is het een idee om de conducteur extra bevoegdheden te verlenen. Leid hem op tot trainmarshal. Kijk eens naar Frankrijk Wouter, regeren is vooruit zien, heden ik morgen gij...

Wouter, Nederlanders die elke dag naar hun werk moeten gaan, worden aan alle kanten gepakt. Het OV is al peperduur en jij wilt het nóg duurder maken. Ook is het gevaarlijk voor vrouwen die alleen reizen en functioneert het OV niet naar behoren. Treinen vallen uit, hebben vertragingen (aanrijding met persoon) en busdiensten sluiten niet goed aan. Als je op tijd op je werk wilt zijn, móét je met de auto.

Maar Wouter, jouw partij D66 maakt autorijden ook al onbetaalbaar en vanaf 1 juli 2023 zijn er wereldwijd nog maar weinig landen te vinden waar zoveel belasting op brandstof wordt geheven als in Nederland. Jouw partij wil rijden op benzine door de hoge prijzen ontmoedigen maar elektrisch rijden is vanwege de aanschafprijs van elektrische auto's voor Jan Modaal niet haalbaar. Tweedehands zijn die auto's bijna niet verkrijgbaar en de actieradius is zeer beperkt. Ook is het elektriciteitsnet ongeschikt om miljoenen accu's op te laden en dan heb ik het niet eens over de vervuiling door die accu's of het feit dat er helemaal geen milieuwinst valt te behalen omdat elektriciteit eerst moet worden opgewekt voordat elektrische energie het uit het stopcontact komt. Rob heeft daar helaas geen kaas van gegeten maar daarom leg ik het nog maar eens uit. Misschien kun jij het onderwerp nog een keertje aankaarten als je hem ziet maar houd het vooral simpel... Dat is Rob namelijk ook.

Maar wat wil je nu eigenlijk, Wouter? Werken moet lonen en de inflatie treft alle Nederlanders en de werkenden nog het meest. Besef je wel dat het de werkende Nederlanders zijn die de dure hobby's van D66 moeten betalen? Om de wereld 0,000036 graden Celcius af te koelen, is Nederland tientallen miljarden kwijt en de kosten van de massa-immigratie bereken je zelfs niet meer in miljarden maar in biljoenen.



Wouter, hoe in Godsnaam wil jij dat jouw melkkoetjes naar hun werk gaan???

