Ongelofelijk hoe de graaiers deze prijsverhoging verantwoorden. Het is te druk dus we gaan de klanten wegjagen! Als de trein een groot succes is en er veel mensen mee rijden en het daardoor druk is, is de oplossing eenvoudig: meer en langere treinen voor passagiers in de spits, geen goederenvervoer in de spits, continue strenge controles tegen zwartrijders en andere asocialen.

En als dat te moeilijk is voor de NS en ProRail graai falers en ze blijven huilen dat dat wat men in het buitenland gewoon doet in Nederland op magische wijze onmogelijk is dan is het tijd voor een harde draai om de oren: ProRail wordt genationaliseerd en onafhankelijk gemaakt van NS en NS krijgt echte concurrentie en strenge prestatienormen.

Het is ook uw geld!