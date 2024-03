En dan hier het laatste deel in de drieluik over de beboete spoorboer. Dat begon met een prent van 1,5 miljoen euro die de NS ontving voor het niet op peil houden van de dienstverlening tijdens de coronacrisis. Een bedrag dat niet werd geïnd met een CJIB-envelop uit Leeuwarden, maar van infrastas Vivianne Heijnen moest worden ingezet "ten behoeve van de kwaliteit van de dienstverlening". Omdat de NS zelf over de creativiteit van een baksteen beschikt, werd daar een prijsvraag voor opgetuigd en zojuist is het winnende plan bekendgemaakt. En dat is inderdaad exact zo Zeesluis IJmuiden als u verwacht. De NS gaat de anderhalf miljoen Pietermannen uitgeven aan "initiatieven om reizigers vaker met elkaar in verbinding te brengen". We hadden kunnen investeren in op tijd rijdende treinen, stroomstootwapens tegen zwartrijders of een dartbord in de vorm van het hoofd van Wouter Koolmees in iedere coupé. Maar nee, we gaan anderhalf miljoen steken in een idee dat zo vaag is dat ook de NS niet precies weet wat het inhoudt. "Mogelijke invullingen van het initiatief zijn een gemakkelijke manier om berichten achter te laten voor andere reizigers of ontmoetingen in trein of stationshuiskamer. (...) RailConnect moet reizigers helpen contacten te leggen, 'reisvrienden' te maken, mee te doen aan events of informatie te krijgen over de reis." Echt, rot op met die ontspoorde flutinitiatieven. We willen gewoon schone, veilige en op tijd rijdende treinen met genoeg zitplaatsen. Is dat echt te veel gevraagd?