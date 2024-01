De trein: duur, smerig, druk, luidruchtig en vaak te laat danwel volledig uitgevallen. De NS weet schijnbaar ook niet meer hoe ze hun eigen zaakjes op orde moeten krijgen en vraagt daarom uit pure wanhoop maar het publiek om hulp. Of u even kunt bedenken hoe ze die rampzalige gele rups weer een beetje aantrekkelijk kunnen maken. En dan wel met een budget van 1,5 miljoen euro, want het mag geen hol kosten dat moet de NS als straf uitgeven aan reizigersplezier. Met zo'n flutbedrag vallen de echte oplossingen zoals meer personeel aannemen, meer rijstellen inzetten of de prijzen flink naar beneden bijstellen meteen af, dus het wordt sowieso een lapmiddel. Dus wat gaan we doen?. Terugkeer van de rookcoupé? Ieder treinstel een eigen huiskat? Gratis NS-masseuses? Weer in gebruik nemen van stoomtreinen vanwege awesome? Iedere trein een eigen bar? Een verbod op video's kijken zonder koptelefoon? Conducteursfluitjes vervangen door trompetten? Vijf reizigers een Ferrari geven, zodat in ieder geval vijf personen zich uit die troosteloze spoorsleur kunnen bevrijden? Alle omroepberichten laten inspreken door David Attenborough? Flipperkasten voor tijdens het wachten op alle perrons? Zeg het maar! Uw suggesties kunt u officieel hier achterlaten, maar dump ze vooral ook in de reaguursels. Fijne reis!