Hier op Aruba is het nu ook zeer duur: 2,83 Florin = 1,48 Euro per liter. Wegenbelasting is 300 Florin, dus ongeveer 150 Euro. En gelukkig rijdt je niet veel hier vanwege de korte afstanden.

Maar over NL, die situatie is natuurlijk triest. De olie komt binnen bij Rotterdam voor bijna heel West Europa en is in NL het duurst!

Hoe dat komt is natuurlijk heel simpel, de overheid heeft veel geld nodig voor dingen die de overheid belangrijk vindt en daarvoor halen ze bij u het geld weg.

Dat de overheid eens gaat kijken waar geld niet voor nodig is, dus bezuinigen komt in hun jargon niet voor helaas. De overheid dijt maar uit. In november kan je het een beetje beïnvloeden met je rode potlood.