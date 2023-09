@Jan, Leiden | 13-09-23 | 13:04:

Hallo Jan, het is nog veel erger dan gisteravond in het nieuws item bij de NOS werd gesteld.

Dit betrof dan Brabo en die blijven wegens personeels tekort de zomerdienstregeling rijden.

Vooralsnog hoefde mijn werkgever dit niet te doen want die heeft in Oktober 2022 al zeer fors afgeschaald.

En de uit-tocht van het ervaren personeel is nog maar net begonnen.

Massaal maken collega's gebruik van de RVU (zware beroepen regeling) of het generatie pak.

Dat is de zogenaamde 60/80/100 regeling.

Dus 3 dagen werken, 80% van max. salaris (loonschaal 16) en pensioen word aangevuld tot 100%.

Op dit moment kunnen bij mijn werkgever bijna 50 mensen dit jaar deze regeling aanvragen.

De "managers" zitten enorm "met de handen in het haar"....

Als ik uitga van een full-timer die dit aanvraagt dan staan er in theorie 100 dagen per week open die wel ingepland moeten worden.

En dan heb ik het niet eens over het feit dat er iemand meer solliciteert of in de opleiding zit en dat de uitzend bureau's ook geen mensen meer voor het OV beschikbaar hebben.

En dan heb ik het nog niet eens over de (veelal jonge mensen) die het bedrijf verlaten voor een andere baan.

Een veel gehoord argument is dan: "ik blijf zo 40 jaar niet werken! "

Jan, het gaat niet meer om klanten, maar om geld.

In mijn geval word de winst afgeroomd door Transdev Frankrijk.

Deze is namelijk eigenaar van Connexxion.

Maar ook veel andere OV bedrijven hebben buitenlandse eigenaren en daar gaat het precies hetzelfde.

Het uitkeren van dividend en afromen van winsten staan voorop.

En onze klanten zijn van dat beleid op enorme wijze de dupe.

En wie mogen dan het ongenoegen van de de klanten in ontvangst nemen?

Precies, wij als chauffeurs en we kunnen helemaal niets, maar dan ook niet hier aan doen.

Want wat zeggen de leidinggevende (althans bij mijn werkgever): "je mond houden en gewoon van A naar B rijden.

Dat doe ik dan ook en bij klachten geeft ik een visitekaartje met de opmerking: "ik kan helaas niets met Uw klacht. Deze kunt U melden bij de klantenservice".

Hoe rot het ook is Jan, daarmee is voor mij dan de kous af.