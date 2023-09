Jawohl leute, deze avond schenken we het bier per liter, doen de serveersters aan gewichtheffen en klinken de Duitse hits uit de speakers. Het mag duidelijk zijn: het Oktoberfest is begonnen. De glazen in de lucht in het land dat bewijst dat onbegrensd goudgele giganten wegtikken ook gewoon cultuur kan zijn. Dat goddelijke gerstennat kost dit jaar weliswaar tussen 12,60 en 14,90 euro per liter, maar daar merkt u na vier pullen echt niets meer van. Pullen met bier die we wel kunnen gebruiken om de zure nasmaak weg te spoelen van de identiteitsdrek die vandaag over ons werd uitgestort door D66 en BIJ1. Partijen die drukker zijn met de kleur, geslacht en bedwensen van hun onverkiesbare lijstvullers dan het daadwerkelijk oplossen van de talrijke problemen in het land. Nee, doe ons dan maar zo'n heerlijk volksfeest waar iedereen welkom is zonder dat constant wordt benadrukt dat iedereen welkom is. Waar de belangrijkste vragen zijn of we nog een rondje doen (antwoord: ja) en wie er het eerst moet afhaken. Dit jaar zeldzaam lang, waardoor ze in München achttien dagen lam zijn. Achttien dagen lang zuipen en van het leven genieten: wat kan de wereld toch mooi zijn. Fraulein, doe ons nog een rondje!

Rennuuuuh!

Over mensen die wel een biertje kunnen gebruiken gesproken...