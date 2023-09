Om je seksuele geaardheid en je transman te verkopen als politiek argument.

Dat is niet eens fout, dat is gênant smakeloos.

Alsof een biseksueel niet op de PVV kan stemmen.

Of een trans op JA21

Gewoon omdat iemand het eens is met ideeën over wat er met het land moet gebeuren.

Als bi en trans zo gewoon is, kan er geen politieke voorkeur aan hangen.

Rechts of links of eco of helemaal niet of een beetje voor of wat dan ook.

Dit is een soort anti-reclame voor D66 die ze zelf maken.

Dus vooral lekker mee doorgaan.