Concept kandidatenlijst van BIJ1 in de mail van een kuchende man in een regenjas. Of een transgender van kleur die handig de media bespeelt om reuring over een lijstje namen te genereren, dat officieel pas 30 september bekend moet worden. Want zoals u weet, bestaat BIJ1 eigenlijk niet meer. De in bronfontein Bijlmer geboren partij is onlangs gestorven in de Stopera, ontploft in Rotterdam en in Den Haag heeft Sylvana d'r ook geen zin meer in. Dus wat is er nog over? Nou, deze lijst met 14 namen kennelijk. KOMBIJ12023 is het wachtwoord.

We zien Rebekka Timmer op 14 en Romana Vrede op 13, die kenden we al van het 'oude' BIJ1. Bovenaan op nummer 1 staat Edson Olf, waar we nog nooit van gehoord hebben maar die in het bestuur landelijk van BIJ1 zit, als ook algemeen bestuurslid is én lid van de kandidatencommissie. En vanuit die laatste rol zichzelf dus op 1 heeft gekregen. Hij ziet er best sympathiek uit, maar als je de lijst verder langsloopt is het toch alsof je een roll call doet op de gesloten afdeling van een genderkliniek. Pronouns, een "progressieve moslima", een Temptation Island deelneemster met een getroebleerd verleden - enfin, alles dat D66 in huis zou willen hebben, maar liever met een eigen lijst meedoet. Google vooral zelf de rest, wij geloven het zo ook wel want in lijn der logica zien we nul zetels liggen.

BIJ1 is vingerverven met vierjarigen: rommelig