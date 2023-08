Maar waarom zijn ze ziek? Is dat niet vanwege de toxische sfeer in de arena ban de politiek? Zodat ze zich niet veilig voelen?

Zoals ze zelf zeggen, ze zijn veel te hard van stapel gelopen, wilden de wereld verbeteren maar werden geconfronteerd met een context waarin strijd gevoerd wordt, waarin het ene belang met het andere belang botst, en waarin ook de Woke-ideologie slechts één perspectief is tussen vele andere.

Dat ze daar niet op gerekend hadden is begrijpelijk.

Belangen afwegen, compromissen sluiten, luisteren naar wat een ander te vertellen heeft, je verplaatsen in de ander, überhaupt open staan voor argument, voor logica, voor gezond verstand, voor gesprek, dialoog. Is dat alles niet een beetje te veel gevraagd voor mensen die zichzelf vertellen dat ze de waarheid in pacht hebben, en niets dan de waarheid? Lieden die dan ook geen tegenstand verwachten in de vorm van een confrontatie van mens tot mens, die niet gewend zijn om kritiek te krijgen, om een tegenwerping te moeten incasseren, om logisch te redeneren, om een antwoord te geven op een vraag? Lieden die verwachten dat hun waarheid verpletterend is enkel omdat het dé waarheid is, en omdat een waarheid niet verdedigd hoeft te worden?

Want dat is wat Wokies doen, ze leven zoals elke fundamentalist en elke sektariër in een kleine wereld waarbinnen slechts één waarheid geldt en twijfel uit den boze is. En die waarheid is niet bij elkaar gedacht, is niet uit ervaring ontstaan maar is hen toegeworpen. Die waarheid schreeuwen ze uit zonder nadenken, zonder er iets aan toe te voegen, en zonder er iets op af te dingen. Dat maakt hen moe en futloos, onzeker en kwetsbaar, dat maakt hen tot slaaf van een jargon, van mantra's die ze bij voortduring ten gehore brengen aan iedereen die het horen wil maar ook en vooral richting diegenen bij wie het enkel maar irritatie en weerstand oproept.

En ze schreeuwen ook naar elkaar, gebruiken dezelfde toverformules om elkaar de maat te nemen, elkaar af te katten, elkaar in de hoek te drijven. Want dat is wat die waarheid hen gebracjht heeft, dat ze als individu het ultieme slachtoffer zijn van een boze wereld, en dat ieder ander, dus ook degenen die dezelfde mantra's herhalen, een vijand is.

Bij Omroep Zwart is eenzelfde proces gaande. Ook daar zijn ze naar eigen zeggen te hard van stapel gelopen en valt het allemaal een beetje tegen. Waarom? Omdat ze zelf niks in te brengen hebben, omdat ze napraten wat de Woke-ideologie hen ingegeven heeft.

Die ideologie is er een van reactie, niet van actie, is er een van reageren op een gedefinieerde vijand, niet van ageren en zelf op eigen kracht de strijd aangaan.

Akwarium heeft een vijand nodig om te kunnen handelen, een Zwarte Piet bijvoorbeeld die op zijn bek getimmerd moet worden. Zonder Zwarte Piet geen Akwarium, geen Airfryer, geen Sylvana, geen BIJ1.

Zij allen, ze leven op haat, op ressentiment, en op niets anders. Dat sloopt, maakt moe en mistroostig, maakt ziek. Ze maken elkaar ziek en zwak, en uiteindelijk maken ze mekaar kapot.