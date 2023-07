Toen we bij een van de eerste topics over intern gedoe bij BIJ1 de uitdrukking UIT1 gebruikten vonden wij dat alhier ontzettend jolig, maar van dit onbegrijpelijke relaas in NRC over de onderlinge verhoudingen bij de gezelligste partij van Nederland worden we vooral heel erg moe. Volgens raadsleden in Amsterdam Nilab Ahmadi en Jazie Veldhuyzen heerst bij BIJ1 een "toxische, structureel onveilige omgeving" en dat komt goed uit want de ideologie van BIJ1 bestaat voornamelijk uit alles en iedereen uitmaken voor toxisch en structureel onveilig. Overigens bestaat de fractie feitelijk alleen uit Ahmadi en Veldhuyzen, nadat Carla Kabamba zich vorig jaar al afsplitste van BIJ1, toen vanwege 'intern racisme'. Dat kwam ook goed uit want de rest van de ideologie van BIJ1 bestaat uit alles en iedereen racistisch noemen. Veldhuyzen zat inmiddels al een tijdje thuis met een burn-out (vanwege de toxische en structureel onveilige omgeving natuurlijk) en werd in de tussentijd vervangen door Dinah Bons, die dus nu de schuld krijgt van de ellende omdat ze in een interview met Het Parool klaagt dat Ahmadi er ook nooit is. Maar er is ook nog iets met Anja Meulenbelt, en iets met Vreer de Queer. En met Sylvana. En met mensen uit Afghanistan die worden uitgemaakt voor 'wit'. Wij dachten dat je juist 'wit' moest zeggen in plaats van 'blank', maar wij snappen er overduidelijk niks meer van.

TLDR: Veldhuyzen gaat na de zomervakantie zijn zetel opeisen, Bons kukelt dan automatisch uit de raad, Veldhuyzen en Ahmadi gaan samen afgesplitst verder en dan is er geen BIJ1-fractie meer in Amsterdam. Ai ai. Wat een gemis. Wie moet er nou de wiskunde dekoloniseren?

ONRECHT!

Kalm aan AT5