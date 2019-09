Het zou best grappig zijn als het niet zo triest was, want het is best wel om te lachen eigenlijk, oogkleppen die zo geweldig goed werken dat de grip op de realiteit compleet is verdwenen. Maar in Medellín aan de Amstel woedt een drugsoorlog waarin advocaten op klaarlichte dag worden neergeschoten, terwijl men in de gemeenteraad de prioriteitenlijst van boven naar beneden afwerkt en dus gaat het eerst nog eventjes over 'vegetarische hapjes bij gemeentebijeenkomsten', waarna Sylvana het woord krijgt, die het heeft over 'de dekolonisatie van wiskunde' en dan denk je eerst nog: nou dat zal allemaal wel wat opgeklopt zijn, maar dan komen de beelden naar buiten en dan blijkt het inderdaad van een schrijnend NIVEAU te zijn; daar kunnen we een hele analyse op los gaan laten maar het is van een uitermate tragische triestheid, dat het de moeite helemaal niet waard is. Het fraaie is dan ook nog: er zijn zat mensen die erop gestemd hebben. Iedereen woonachtig aan het Pythagorasplein, de Eulerstraat of de Fibonaccidreef: jullie staan aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Ga je schamen!