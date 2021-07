Maar! De strijd is nog niet gestreden. Want wat gaan de Haagse separatisten nu doen? Wel, dat hebben ze keurig aangegeven:

"Hierdoor hebben wij als bestuur van Den Haag BIJ1 besloten om op te stappen en ons te richten op werk dat wel een bijdrage levert aan de stad waar wij van houden en hier met een grotere mate van respect behandeld te worden."

Ehm, juist. Misschien in het Engels dan?

"As a result, we as the board of The Hague BIJ1 have decided to step down and focus on work that does contribute to the city we love and to be treated with a greater degree of respect. "

Ach zo. Ze hebben besloten dat ze met een grotere mate van respect behandeld gaan worden.

Is dat een dreigement? Of hoe moet ik dat zien?