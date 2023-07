Sylvana heeft gefaald. Partij Uit1 gevallen, zetels in Amsterdam kwijt, zelf weg uit de Kamer, alles aan deze uitkomst was voorspelbaar en iedereen heeft het gezien. We smeekten haar in 2016 al met alle liefde die we in ons hebben toen ze bij DENK ging (Doe het niet, het gaat je *alle* sympathie kosten die Nederland voor je heeft) maar ze deed het toch, ging weer weg bij DENK, bouwde een kaartenhuis van DSM-diagnoses op een fundament van rancune, afgunst en slachtofferschap en voorwaar: de hele bende zijgt nu ineen door rancune, afgunst en slachtofferschap.

En door diva-gedrag, want Sylvana was sinds de jaren negentig permanent op tv, welkom in iedere talkshow en werd veel te serieus genomen nadat ze de politiek in ging - omdat de media geen kritiek op een zwarte vrouw durven hebben en omdat zij meteen kattig ging klauwen als iemand het toch waagde. Want ze had nog méér tegoed van Nederland. Wat precies, bleef eigenlijk altijd onduidelijk want alle wartaal die ze regelmatig uitsloeg werd met de mantel van antiracistische liefde bedekt. De enige die zonder ongepast geduld / met gepast ongeduld over haar heen walste, was Douglas Murray (zie boven). Ondertussen keek ze naar niemand om in haar eigen club, die langzaam implodeerde onder infighting over wie het grootste slachtoffer is. De revolutie eet z'n eigen zwakzinnigen op.

Ze ging via het gesticht Stopera (waar ze "een rol [speelde] in het besluit van de stad om zijn excuses aan te bieden voor zijn slavernijverleden, om de toiletten van de Stopera genderneutraal te maken en om een klimaatcrisis uit te roepen" - wiki) in 2021 zelf de Kamer in, waar ze steeds minder vaak aanwezig was wegens ziek, zwak, misselijk en OHJA: omdat om haar heen BIJ1 uit elkaar viel. Vanaf de farçe rond Cailin Kuit via de uitdrijving van Quinsy Gario en de burnout zetelroof van Jazie Veldhuijzen tot de confrontatie met PlopkapBob van Left Laser, die dit weekend ook nog even kwam zuigen dat de partij niet zuiver genoeg in de eigen leer was omdat er "een zionist" in de club geïnfiltreerd zou zijn, was het uit elkaar vallen allemaal heel voorspelbaar. En nu is het dus stuk en naait Syl er tussenuit. Schuld van die, schuld van dat, schuld van zus, schuld van zo - schuld van iedereen behalve Sylvana. Prima meid, you do you, wij zijn in ieder geval verlost van een labiele, onberekenbare spookrijder in de Kamer. Tien amendementen, vier paginaatjes kamervragen over mallotige zaken zoals het gevaar van Airtags voor "kwetsbare groepen" of de """moorden""" op transgenders, toedeledokie en don't let reality hit you on the way out.

Vingerverven met vierjarigen voorgoed afgelast

Safe Space Trigger Warning Alert

!! Guurders, let op uw tegels want GU is wakker, alert en triggerhappy op dit soort topics en gelijk heeft ie want de redactie is een beterderder polemist alsdan u en wij mogen sowieso meer dan jullie !!