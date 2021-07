Wij hebben geleerd dat je altijd slachtoffers moet geloven, maar dat is best lastig als je hele partij uit alleen maar slachtoffers bestaat. Dus weten wij niet wat we ervan moeten denken dat Quinsy Gario door het bestuur van BIJ1 uit de partij is gezet, na "signalen dat niet iedereen zich veilig voelde binnen de partij. En dat had te maken met Quinsy." De partij claimt dat ze onderzoek heeft laten doen door een advocatenbureau. "Volgens de woordvoerder is het bestuur ‘geschrokken’ van de resultaten." Maar wat die signalen precies zijn, en waar het bestuur van geschrokken is, wordt geheim gehouden. Wel weten we dat Gario en Jerry Afriyie elkaar eerder al beschuldigden van het stelen van twee Zwarte Piet Is Racisme t-shirts. Misschien heeft Quinsy een paar Ieder Mens Is Gelijkwaardig panty's van Sylvana gejat? Of heeft hij in zijn cv gelogen over zijn verleden als psychiater? Hoe dan ook, Quinsy zelf vertelt ook niet waar het conflict over gaat, maar hij is het er toch heel erg niet mee eens. "Gario zegt dat de afgelopen tijd geprobeerd is om “mijn bestaan binnen de partij te bemoeilijken.” Hij had juist zelf ‘pestgedrag en machtsmisbruik’ binnen de partij aan de kaak willen stellen, al wil hij er niet over speculeren of dat een reden is waarom hij uit de partij is gezet." Lekker transparant dit. Het lijkt D66 wel.

LOLUPDATE: Gario wil zelf niet op de zaak ingaan, omdat het deze week 'niet over BIJ1 moet gaan maar over de wateroverlast in Limburg en over corona'.



UPDATE - Handig!