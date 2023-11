Ik wilde weten hoeveel zetels de PVV zou halen als Nederland een districtenkiesstelsel (a la Groot-Brittannië of de USA) zou hebben. Nee. Ik ben geen voorstander. Maar toch zijn er ook positieve punten: Ronald Plasterk heeft in dit scenario weinig meerderheden te 'verkennen'.

Zo. Even heel de NPO, het Nedervlaamse medialandschap, de Nijpelsen, de Weisglazen en verder iedere raamambtenaar in die Haagse poenverbrandingsovens alsook de rest van polletiek Nederland DE STUIPEN OP HET LIJF JAGEN. Zo ziet Nederland eruit onder een districtenstelsel. Ome Roon kan weer columns schrijven, iedere stad met meer dan 10.000 inwoners krijgt een Fleur Agema Ziekenhuis, kinderen gaan massaal naar de Martin Bosma Academie, en leren weer werkwoorden vervoegen en gaan dichtregels uit hun hoofd leren (daarna muziekles van Léon de Jong). Iedereen die fout was in de cultuuroorlog moet naar een heropvoedingskamp olv Marjolein Faber, en daarna werken bij de boer, aanmonsteren op een kotter en/of dienstjes draaien in de 25 kerncentrales van Nederland. Iedereen krijgt gratis poffertjes & we leefden nog lang en gelukkig!