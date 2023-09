Waarom niet één groot festivalterrein waar alles plaatsvindt in een periode van bijvoorbeeld 8 weken. Lowlands, Pinkpop, Rabbithole, Opwekking, Zwarte Cross, Stampertjes, Metal en alles wat er is samengebracht op één groot terrein. Er kunnen dus meerdere festivals tegelijk plaatsvinden omdat het terrein groot genoeg is. Dus (veel) groter dan het huidige lowlandsterrein. Gracht eromheen en eigen waterzuiveringsinstallatie neerzetten, eigen energiecentrale, eigen drinkwatervoorziening.

Het terrein moet op een geschikte locatie zijn, goed bereikbaar per openbaar vervoer en per auto. Daarnaast moet het voor de randstedelingen een exotische beleving zijn en moet het ook voor buitenlandse bezoekers (i.c. Duitsers, die beschikken over het algemeen over ruime financiële middelen). Het huidige lowlandsterrein is daarom ongeschikt. Dit terrein dient te worden bestemd als een groot natuurpark.

De locatie die ik voor ogen heb ligt meer in het oosten en noorden van het land. Ik denk aan de omgeving Ter Apel. De huidige bestemming kan worden ge-outsourced. De activiteiten die daar plaatsvinden worden, in overeenstemming met de te maken afspraken in EU-verband, verplaatst naar landen in het zuiden van Europa en de landen die thans kandidaat zijn om zich bij de EU aan te sluiten. Op deze wijze kunnen deze landen hun goede wil tonen ten aanzien van het Europese gedachtengoed.

Ter Apel wordt het festivalterrein van de nabije toekomst. Acht weken feest, de rest van het jaar rust en herstel van de natuur.