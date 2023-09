Wat hoor ik toch een boel onzin over festivals en drugs hier. Stap eens even terug en gooi even die vooroordelen die je sinds de basis school hebt mee gekregen van je af en denk even na. Ik geef wat tips:

- De ene drug is de andere niet. Alles onder 1 noemer scharen is dom en kortzichtig.

- Er zijn drugs die op termijn heel ongezond voor je zijn, zoals cocaïne en speed, maar dat geldt lang niet voor allemaal. XTC is een goed voorbeeld van een drug die al sinds de jaren 90 wordt gebruikt zonder lange termijn problemen. Bij normaal gebruik dan.

- Van veel drugs word je helemaal niet agressief, vervelend, lamlendig (zoals je van alcohol wel wordt). Je word er vaak mellow en sociaal van.

- Veel 'harddrugs' worden zo geclassificeerd omdat onze overheid dat wel heel handig vindt en niet omdat ze zo slecht zijn. In de jaren 90 heeft de Adviescommissie Drugsbeleid die de overheid adviseert over drugs al aangegeven dat MDMA (XTC) niet op de harddrugs lijst thuishoort. De reden dat het er nog op staat is omdat volgens politici 'er teveel harde criminaliteit' omheen hangt. Zielig dat ze zelf niet inzien dat ze dat zelf hebben gecreëerd door het te verbieden.

Het advies is: Kijk er eens goed naar. Het drugsbeleid in de meeste landen rammelt echt aan alle kanten. Het hangt er helemaal vanaf wat je gebruikt en hoe je gebruikt. Opmerkingen als: "Lekker doen dan ga je lekker dood" is echt alleen een teken dat je gewoon echt niet weet waar je het over hebt. Gelukkig heeft in Nederland een groot deel van de jeugd al lang door dat ze door de overheid onzin krijgen voorgespiegeld en dat is waarom je deze ontwikkelingen ziet.

Just my 2 cents.