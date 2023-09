Weet u wat een racistische club is? Extinction Rebellion. Maar dat is logisch, want ze komen nogal met politie in aanraking, en mensen van kleur die met de politie in aanraking komen, worden doorgaans zonder enige vorm van wederhoor afgeschoten en in een greppel gegooid. De politie is nu eenmaal een instituut en bij een te hoge organisatiegraad, komt vanzelf virulent racisme om de hoek kijken. En tegen zoveel racisme helpt natuurlijk alleen maar nog veel meer racisme. Geen positie zo eenzaam als die van diversiteitstoken op een marxistisch klimaatfeestje.