Gisteravond hoorde ik een bericht dat een inwoner van Uithuizen was opgepakt ivm een ernstig zedenmisdrijf. De politie was erg terughoudend met het geven van informatie volgens het bericht. Mijn eerste reactie was, kijken of er een AZC is in de omgeving Uithuizen. Bingo! Hiermee lijkt de terughoudendheid van de politie ook onmiddelijk verklaard.

De verkramptheid waarmee er willens en wetens informatie wordt achtergehouden om Wilders c.s. niet in de kaart te spelen is, inmiddels een karikatuur geworden. Plofkrakers zijn altijd Nederlanders (nooit wordt een dubbele nationaliteit genoemd), maar wanneer een vrouw die kritiek heeft op Erdogan wordt opgepakt in Turkije, is dit ineens een "Turks-Nederlandse" vrouw. Hier zit beleid achter dat is bedoeld om de nieuwsconsument in een bepaalde richting te duwen en dit heeft niets met journalistiek te maken.