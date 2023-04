Gisteren overal te lezen, van NOS en WNL tot De Limburger en Omroep Brabant: de helft van de inwoners van de gemeente Cranendonck wil geen azc meer in Budel. Opvallend was dat bij geen enkel medium het onderliggende onderzoek - uitgevoerd door het als keurig & gerenommeerd beschouwde I&O - te vinden was. Maar bij ons zat het in de mail, dus wij natuurlijk bladeren want u weet: wij houden graag een vinger aan de ongebreidelde instroompols & een oogje op de Ericvanderburgers. Blijkt dat rapport bomvol te staan met ouderwetse woordwolken, en staafgrafiekjes in alarmerende kleuren bovendien. Ook blijkt de gerapporteerde werkelijkheid weer eens veel rauwer dan de beschaafde samenvatting in de mediaas: overlast, onveiligheid en negatieve ervaringen overheersen. Voorts wil zo'n beetje iedereen - dus ook de mensen die sociaal wenselijke antwoorden gaven - dat het azc inderdaad zoals beloofd opgedoekt wordt in 2024, en in gebruik genomen wordt als echte legerkazerne in plaats van een Nucleaire Omvolkel. Enniewee, lees het dus allemaal zelf in dit volledige rapport (pdf).