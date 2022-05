Was begin deze week in de bergen in Zuid Duitsland. Prachtig pitoresk beeld van allemaal van die typische (oude) Duitse witte huizen met houten bruine balken in de buitenmuren, langs smalle straatjes die bergopwaarts gaan dus huizen die boven elkaar gebouwd zijn. Ik vind dat mooi. We dachten laten we even stoppen om bij zo'n enorm vriendelijke bakker een paar echte lekkere Duitse broodjes te kopen. Tegelijk met ons ging er een Noord Afrikaan naar binnen bij de bakker.