Met al die GROTE CLUBS in de Keukenliga (De Graafschap, NAC, Groningen, ADO, Emmen, Willem II, Roda, Cambuur, enz.) is de Eredivisie dit jaar de op een na sterkste voetbalcompetitie van Nederland. Desalniettemin alhier de Stijlloze Eredivisie Voorspelling 2023/24, want we kunnen het allemaal wel aan Kenneth Pérez overlaten, maar dan wordt het weer zo ongezellig.

18. Volendam

FC Palingsound kreeg dankzij een doorverkooppercentage voor Micky van de Ven, die door Wolfsburg werd verpatst aan Tottenham Hotspur, ineens heel veel cash. Kunnen ze mooi een boel coke voor kopen. De door oliesjeiks en beleggingsbaronnen gedomineerde Premier League is echter helemaal geen voetbalcompetitie, maar een soort levende kamelenrace. Kamelen, die heb je in Volendam heel weinig. Je ziet er wel veel paling, maar die is tegenwoordig ook heel duur. Achttiende plek en rechtstreekse degradatie voor het sympathieke FC Volendam van voorzitter Jan Smit, wiens zus Monique de trotse ambassadeur van de PVV is.

17. Almere Shitty

Een regelrechte schande dat deze club in de Eredivisie speelt. Maar ja, het zat er natuurlijk wel een keer aan te komen, want Almere is een groeikern en Almere City wilde al jaren hogerop. Als je groeikern Almere is, en Almere City je club, zouden wij allang een keer van de brug springen, maar wie zijn wij. Het is te hopen dat Almere City binnen een jaar weer degradeert naar de Keukenliga, want van een tripje naar het afgrijselijke Yanmar Stadion wordt echt helemaal niemand gelukkig. Ja, Ajax, omdat al dat volk op de tribune bij Almere eigenlijk fan van Ajax is.

16. PEC Zwolle

In Zwolle is helemaal niks te doen. Wel een sympathieke club, alleen jammer dat ze de shirts hebben gekopieerd van het veel grotere en leukere De Graafschap. De gemiddelde leeftijd in de selectie van PEC Zwolle is ongeveer 100. Van Polen en Van Hintum achterin transfereren volgend jaar naar het bejaardentehuis. Younes Namli is de beste speler. Geen idee waarom hij bij PEC Zwolle voetbalt.

15. Feyenoord 2

Excelsior, ook bekend als Feyenoord 2, is zo ongeveer de vervelendste club van het Nederlandse voetbal. Iedereen doet altijd wel of het zo gezellig is bij Excelsior, maar er is geen sfeer, geen leuke supporters, geen leuke voetballers, geen leuk stadion en iedere keer als Feyenoord op bezoek komt liggen ze alweer met het kontje omhoog. Jammer genoeg eindigt Feyenoord 2 zoals ieder jaar weer net boven de streep, want deze club zouden we dolgraag inruilen voor een Keukenliga-vereniging.

14. Go Ahead Eagles

Het is een godswonder hoe het armetierige Go Ahead Eagles zich nu al een paar jaar weet te handhaven op het hoogste niveau. Dat heeft vooral te maken met de rest. Go Ahead Eagles is immers een schrale club met een schrale selectie, maar de rest is nog veel slechter. Volendam, Almere: wie bedenkt dat? Vet: Go Ahead heeft een bruut stadion in een woonwijk. Wel jammer van het opgefokte volk op de tribunes.

13. RKC Waalwijk

RKC Waalwijk eindigde twee jaar geleden als tiende maar dat was een vergissing. Vorig jaar eindigde RKC Waalwijk als negende en dat was ook een vergissing. Dit jaar eindigt RKC Waalwijk derhalve als dertiende, helaas net niet laag genoeg om te degraderen naar waar deze club uit de teennagel van Nederland thuishoort: de Keuken Kampioen Divisie. De trainer van RKC is wel een mooie pik: Henk Fraser. Die kon vroeger echt fenomenaal mooi schoppen.



12. Heracles

Een naar de Eredivisie gepromoveerde club op plek 12, zijn jullie wel helemaal goed? Ja nou, let maar eens op. Verder geen flauw idee waar deze club voor staat, wie er spelen, waarom je er zou willen spelen & wat er in Almelo te doen is.

11. Vitesse

Vroeger was het altijd heel grappig als ze Hollywood aan de Rijn helemaal naar de kloten hielpen, inmiddels is het zielig. Wat een gedoe bij die club. Al die passanten, geen identiteit, dat GelreCondoom-stadion is de hel, er is geen sfeer en geen beleving, maar dat kan ook helemaal niet als er niemand op de tribune zit. Dit jaar gunnen we de ploeg van hoofdcoach P. Cocu gewoon lekker een rustig, zorgeloos jaar.

10. NEC

Waar de trainer van Vitesse (Cocu) uitgroeide tot international en vaste waarde bij FC Barcelona, lukte de trainer van NEC dat niet (helemaal). Sterker, Rogier Meijer kon absoluut niet voetballen. Een levenlang bij De Graafschap schopte hij tegenstanders onder het gras en dan stond het publiek op de Spinnekop met de vuist in de lucht te brullen en bier te drinken. Enfin, die Meijer, die de bal niet van A naar B kreeg, moet voetballers nu gaan uitleggen hoe ze moeten voetballen. Een welverdiende tiende plek voor de nummer 2 van Gelderland!



9. Fortuna Shittard

Sjonge, wat was het een giftig seizoen voor Fortuna. Die maffe Burak Yilmaz met z'n gezeik, dat geklooi met die trainers - we gunnen Fortuna wel een lekker rustig jaartje. Dat gaat ook gebeuren, want Danny Buijs is een prima trainertje, die Alen Halilovic kan waarschijnlijk nog wel een potje ballen en Sierhuis en Gladon rammen er in de spits wel een boel in.

8. Sparta Rotterdam

Dus wij van de GeenStijls appen met de Sparta-clubwatcher van Voetbal International. Na urenlang overleg en inventarisatie van de ploegen op de plekken 9 t/m 13 hebben we de digitale hand geschud en kwamen we uit op ACHTSTE. Zo dan!



7. sc Heerenveen

Eigenlijk is het een schande dat deze club mag meedoen aan de NEDERLANDSE voetbalcompetitie. Dat volkslied voor de wedstrijd is echt een boomershow uit de hel, met heel veel suikerbrood. FC Friesland raakte Shitney van Hooijdonk kwijt en haalde daar een of andere Moldaviër voor terug. Goals van de spits zijn het verschil tussen plek 7 en plek 12 dus we gaan er maar even van uit dat die gozer er gewoon lekker 15 inschiet. Een en ander is ook afhankelijk van het wel of niet blijven van Andries Noppert, na Justin Bijlow de beste keeper van de Eredivisie. Als Noppert blijft, scheelt dat een bak punten.



6. FC Utrecht

Ieder jaar voorafgaand aan het seizoen sturen we een appje naar clubwatcher Tom Staal met de vraag wat we van 'zijn' FC Utrecht kunnen verwachten. Dit was z'n antwoord: "geen idee, echt geen idee hoe of wat dit seizoen. denk dat ze daar ook echt even geen idee hebben. niemand hier heeft een idee. sorry, echt geen idee dus." Het lijkt erop dat hij 'geen idee' heeft, wij ook niet. Zesde!



5. Schalke 04 Enschede

De minst sympathieke club van de Eredivisie heeft de zaken weer op orde. De begroting is reeds weer de vierde van de competitie, want sjoemelen met geld kunnen ze in Enschede heel goed. Kennelijk wil Graafje Sander in de toekomst voorzitter worden van zijn favoriete club en dat is qua onhebbelijkheid echt een match made in heaven. Maar ja, min en min is plus! VROEGER, toen was FC Twente nog wel cool. Toen had je Boudewijn Pahlplatz, Marcel Peeper en Prince Polley. Een knappe vijfde plek voor het dappere FC Twente, dat volgend jaar een gooi naar de top 3 gaat doen.

4. Ajax

Grote club, veel gezeik. We hebben er nogal een hard hoofd in, Ajax dit jaar. Die Svinna Misintatta maakt vooral indruk met zijn verkopen, trainer Maurice Steijn is een coach met een uitstekend profiel voor VVV Venlo, veel bepalende spelers (Tadic, Alvarez, Timber) zijn weg en de aanvoerder is sinds kort STEVEN BERGWIJN. Nog even los van zijn voetbalkwaliteiten - vroeger was-ie best goed - presteerde Steven Bergwijn het in 1992 voor het laatst om een juist geformuleerde zin uit te spreken ('ja man'). Dát is nu het boegbeeld en het uithangbord. Sja, we weten niet hoor.

3. AZ

Okee, er ging wat volk weg (Reijnders, Beukema, Kerkez) maar het fundament staat als een huis, de voorbereiding was goed, de trainer lijkt het wel te snappen, Ruben van Bommel is een uitstekende aanwinst. We zien het wel gebeuren, een plek in de top 3.

2. PSV

Feyenoord krijgt: het voordeel van de kampioen. Tot die strijd om de Johan Cruijff Schaal hadden we Feyenoord onbetwist als nummer 1, toen kwam de twijfel. Want ondanks dat Xavi Simons zijn verongelijkte muil heeft meegenomen naar Duitsland speelde PSV uitstekend, en ook het Europese kwalificatieduel met (het dramatische) Sturm Graz was uitstekend. Bovendien gaat de vreselijke Noa Lang het gewoon geweldig doen. Wel zijn er vraagtekens over de 'breedte' van de selectie, maar als iemand de boel op scherp kan zetten is het Peter Bosz wel. Die er een potje van maakte bij De Graafschap, maar dat is weer een verhaal voor in de kroeg.

1. Feyenoord

Arne Slot, totale tovenaar. Ondanks het vertrek van Orkun Kökçü (die voor veel te weinig geld naar Benfica ging, wat is dat nou voor een rare stap hogerop) zit Feyenoord aan het einde van het jaar gewoon weer met de schaal op schoot van Lee Towers. Zélfs als rots in de branding Luts Geertruida nog vertrekt naar de Premier League, want dan spelen Hancko en Trauner achterin en dan komt het ook gewoon goed. Twee aandachtspuntjes: er moet nog wel wat bij en nieuwelingen Zerrouki en Stengs moeten snel hun draai vinden. TOCH?