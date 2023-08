Lang geleden bestuurslid en voorzitter van een voetbalclubje geweest. Boeit mij geen ene milimeter meer. Laatste steen des aanstoots was de karatetrap van de Jong tegen een Spanjool in Zuid Afrika. Tegenwoordig heb ik vooral plezier in rugby union (ik moet Fransen niet, maar hun rugby is een genot om te zien - snel, erg snel en rennen).

PS: bij rugby is er geen tikkie terug op de kiep; als je niet aanvalt dan verlies je (en er zijn geen Schwalbes, alleen de aanvoerder spreekt de scheids aan, er is een voordeelregel en je hoort waarom de scheids de beslissing neemt). Oh ja. In het stadion zit iedereen door elkaar, en er is bier. In het Twickenham stadion passen zo'n 80.000 m/v en kinderen.

Oh ja. In september begint het WK in Frankrijk! De openingswedstrijd is de finale: Frankrijk tegen Nieuw Zeeland.