Zo werkt dat als voorzitter (en als directeur, HR manager etc). Bij klachten binnen je bedrijf reageer je altijd, ook als die klachten anoniem zijn.

Ik herinner me hoe hier iedereen fan is van klokkenluiders. Luider dan luid moet dat zijn, want oh oh oh, misstanden! Nu betreft het Arib en nu zijn de rapen gaar. Waarom meten met twee maten?

Het is niet raar dat Arib geen inzage heeft in dat onderzoek. Dan gaat ze uit de school klappen en ligt alles op straat. Het is logisch dat een onafhankelijke instantie onderzoek doet. Zo werkt dat in alle andere gevallen ook.