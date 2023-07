Recherchebureau Hoffmann doet nu al acht maanden onderzoek naar oud-voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib (PvdA). Zij wordt sinds het najaar van 2022 beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag jegens ambtenaren. Arib was kort daarvoor benoemd tot voorzitter van de commissie die de parlementaire enquête naar het coronabeleid zou voorbereiden. Ze legde die functie neer en vertrok oktober vorig jaar uit de Kamer. Maar dat onderzoek deugt van geen kanten, ontdekten de speurneuzen van FTM. Arib weet nog steeds niet tegen welke aantijgingen zij zich moet verweren, deskundigen concluderen over het onderzoek: 'niet onafhankelijk en de uitvoering is onzorgvuldig'. In het artikel ook een hoofdrol voor huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) die als volgt valt samen te vatten: Bergkamp verzwijgt, Bergkamp weigert en Bergkamp licht niet toe. Enkele citaten uit de bindende leestip: "Het is krankzinnig dat je pas geïnformeerd wordt nadat er een onderzoek is ingesteld", "Dit klinkt als een vooropgezet plan om Arib aan te pakken" en "Dit soort methoden hoort niet thuis in een rechtsstaat en al helemaal niet in ons parlement."

Over die laatste opmerking zei Arib onlangs op aangeven van Gidi Markuszower (PVV) ook iets. Het staat volgens de oud-preses de Tweede Kamer vrij om de affaire zélf te onderzoeken. En Arib is met alle liefde bereid om daar aan mee te werken. Zij wel.