Bart Nijman heeft het in een van zijn nieuwsbrieven er over dat er in de basis geen vertrouwenscrisis is tussen burger en politiek, maar een betrouwbaarheidscrisis. Ik meen dat hij ergens een hoogleraar citeerde bij de een of andere bijeenkomst over hoe erg de politiek het vindt dat burgers die politiek zo wantrouwen.

Dat is waar het omdraait; een geradicaliseerd midden in ons politieke landschap dat gewoon onbetrouwbaar is; liegen, verduisteren, info wissen, de boel verdraaien, weigering informatie aan de kamer te geven, debatten dwarsbomen.