De bewijzen worden, 'as we speak', simpelweg vernietigd?

Ik vraag me oprecht af, hoe je, als je werkzaam bent in de politiek, jezelf nog recht in de spiegel aankijken als je weet dat 'de leiding' willens en wetens, actief bezig is zaken die als bewijslast kunnen dienen, te wissen? Dat de enige reden om tot dat soort draconische handelingen over te gaan, het wegmoffelen van kwalijke zaken is? Dat het daardoor onmogelijk wordt om nog aan te tonen wie er eerlijk is of wie er bij een commissie meineed staat te plegen? Dat het een gotspe is dat deze 'bewindslieden' zich te pas en onpas op 'geen actieve herinneringen' beroepen, maar tegelijkertijd een geheugen als een olifant hebben als het over klachten gaan?

Hoe kan je jezelf in de spiegel aankijken als je weet dat op deze manier actief geschiedsvervalsing wordt gepleegd door eerst zo veel mogelijk te wissen en vervolgens een eigen versie als absolute waarheid te verkondigen?

Macht corrumpeert. Meer kan ik er niet van maken. Deze mensen zijn inmiddels onbewust tot op het bot corrupt. Waar dit vroeger nog in het diepste geheim plaats vond, is er nauwelijks nog schroom. Er wordt gelogen alsof het gedrukt staat, er wordt gekonkeld, gedraaid, en het ergste is nog, dat ze er mee weg komen!

Hier, lieve mensen, hier hebben we dus voor gestemd; politieke partijen, ofwel groepen mensen die samen een blok vormen. Niet om voor uw belangen in de tweede kamer te vechten, maar om u het vel over de oren te trekken en bovenal zichzelf te verrijken en omhoog te kruipen in de slangenkuil. Bah.

Opdat u het weet.