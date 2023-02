Nou mensen, u kunt zich de moeite besparen. Wij hebben de 117 pagina's van de parlementaire commissie Tweede Kamer formatie dinges gelezen en dat advies kan echt linea recta de prullenbak in. Het is allemaal ons, die ons (inclusief lobbyfluisteraar Stom-Jan Meeus) kent, die ons adviseert, over wat ons deed, en hoe ons dat de volgende keer beter kan doen, vol hete brij waar omheen wordt gedraaid. En iets met deadlines. Nou. Wij hebben ook nog 7 DWINGENDE ADVIEZEN voor "verkenners" (dit soort tuig) en vvd-leiders tijdens een volgende kabinetsformatie. Als je je daar aan houdt, heb je helemaal geen deadlines nodig. Komen ze.

1. Als je het hebt gehad over Pieter Omtzigt, niet liegen dat je het niet hebt gehad over Pieter Omtzigt

2. Geen leugens verspreiden over je gesprekken over Pieter Omtzigt

3. Geen dingen zeggen over gesprekken over Pieter Omtzigt, die niet waar zijn

4. Als ergens staat 'Pieter Omtzigt, functie elders', niet zeggen dat niemand het over Pieter Omtzigt heeft gehad

5. Eerlijk zijn over gesprekken over Pieter Omtzigt

6. De waarheid vertellen over gesprekken over Pieter Omtzigt

7. Niet liegen over gesprekken over Pieter Omtzigt