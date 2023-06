Dit soort briefjes. Dit soort leugenachtige briefjes. Dit soort briefjes waaruit de geur opwalmt van "Nee hoor jullie zijn gek", maar als je beter ruikt de geur van "Wij hebben de macht en wij hebben schijt aan jullie". Dit soort briefjes zijn de reden dat burgers de politiek niet meer zouden moeten vertrouwen. Vorige week was er nogal wat ophef over de onthulling van Nieuwsuur dat verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongen al in een vroeg stadium over Pieter Omtzigt hebben gesproken (en zoals we al wisten spraken ze er daarna over met Mark Rutte, toen en nog altijd de minister-president van Nederland). Nu doen Jorritsma en Ollongren in een nieuwe brief (pdf) alsof iedereen dit al lang had kunnen weten omdat ze ook al aantekeningen over dat gesprek, met Khadija Arib, openbaar hebben gemaakt en er in het debat op zijn teruggekomen. "Indachtig het daar besprokene herhalen wij wat we destijds ook hebben benadrukt, namelijk dat er gedurende de verkenning, met het oog op coalitievorming, is stilgestaan bij de positie van het CDA en dat in die context de naam van het lid de heer Omtzigt is gevallen." Nou. Kijkt u maar eens hieronder, dit zijn de aantekeningen van het gesprek met Arib.

Regel 1: Informeeloverleg

Regel 2: Hier staat iets over het CDA, maar niet het woord "Pieter", of "Omtzigt", of "Functie" of "Elders"

Regel 3: Hier staat niet het woord "Pieter", of "Omtzigt", of "Functie" of "Elders"

Regel 4: Hier staat niet het woord "Pieter", of "Omtzigt", of "Functie" of "Elders"

Regel 5: Hier staat niet het woord "Pieter", of "Omtzigt", of "Functie" of "Elders"

Regel 6: Hier staat niet het woord "Pieter", of "Omtzigt", of "Functie" of "Elders"

Regel 7: Hier staat niet het woord "Pieter", of "Omtzigt", of "Functie" of "Elders"

Regel 8: Hier staat niet het woord "Pieter", of "Omtzigt", of "Functie" of "Elders"

Regel 9: Hier staat niet het woord "Pieter", of "Omtzigt", of "Functie" of "Elders"

Regel 10: Hier staat niet het woord "Pieter", of "Omtzigt", of "Functie" of "Elders"

Regel 11:Hier staat niet het woord "Pieter", of "Omtzigt", of "Functie" of "Elders"

Regel 12: Hier staat niet het woord "Pieter", of "Omtzigt", of "Functie" of "Elders"

Regel 13: Hier staat niet het woord "Pieter", of "Omtzigt", of "Functie" of "Elders"

En dan, het debat op 1 april, dat hebben we ook nog even ge-ctrl-f't op 'Arib'. Dan komen we dit tegen.

Geen Pieter. Geen Omtzigt. Geen Functie. Geen Elders.

RONDETAFELGESPREK

Maar goed. De laatste zin van de brief biedt een aanknopingspunt. "Vanzelfsprekend zijn wij bereid om in een ronde tafel nadere vragen van uw Kamer te beantwoorden."

Vraag 1: Waarom blijft u maar liegen?

Vraag 2: Waarom blijft u maar liegen?

Vraag 3: Waarom blijft u maar liegen?

Klaar.