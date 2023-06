Deze mensen zijn democratisch gekozen of aangesteld (Jorritsma) via de democratisch tot stand gekomen wetgeving. Dat betekent dus dat meer dan de helft van de kiezers het met deze lui eens is.

Ik kan dat ook niet begrijpen, dat je op DDR66 of VVD stemt, maar toch. Die mensen zijn er en ze vinden het al lang goed dat onze premier telkens liegt, dingen vergeet, weglacht en vooral zitten blijft. En dat wordt altijd afgedaan met de dooddoener:

"Ja maar, weet jij iemand die het beter kan?"

Nee. Ik ken wel mensen die niet liegen en die zouden het misschien zelfs beter kunnen dan deze leugenaars. En tussen die 17 miljoen mensen in Nederland zullen vast en zeker goede politici zitten. Maar we zitten nu hiermee opgescheept.

En geloof me, na de volgende verkiezingen zitten dezelfde lui er weer omdat de gemiddelde Nederlander te dom is om voor verandering te stemmen. Nu is elke verandering namelijk een verbetering, alleen snapt bijna niemand dat.