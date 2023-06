Hoofdredactionele commentaren zijn in de regel rare dingen. Meestal staan er obligate meningen in ('op klaarlichte dag peuters neersteken kan echt niet', 'waar nieuws is beter dan nepnieuws', 'je moet rekening houden met de boeren, maar ook met de natuur') en als een krant een keer echt iets vindt dan probeert ze zich er met een beetje pech een maanden later onderuit te frummelen. Maar deze, in het Dagblad van het Noorden, netjes ondertekend door Jan Rozendaal, die gaan we even instemmend citeren hoor. Want Mark Rutte, die ging niet weg.

"Rutte wil graag onderdeel van de oplossing zijn, maar de werkelijkheid is dat Rutte de oplossing in de weg zit. Onze minister-president staat elk begin van vertrouwen opbouwen van Groningen en Groningers in Den Haag faliekant in de weg. Een fout die veel leiders maken: denken dat jíj de beste optie bent om de rotzooi op te ruimen waarvoor je zelf verantwoordelijk bent.

Duizenden gezinnen zitten jarenlang in de ellende en dat is dan nevenschade, volgens de minister-president. Het kan echt niet meer, mijnheer Rutte."

Hele commentaar hier in het Noorden, maar ook te lezen voor de Rest van Nederland.