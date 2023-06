In een zaaltje ver weg van het aardbevingsgebied in Groningen, ging het weer twee dagen over een vernietigend rapport over de schade die door gasboringen veroorzaakte aardbevingen in Groningen hebben aangericht, en hoe Den Haag daar samen met wat grote energiespelers geld koos voor andermans eieren. Sure, er zaten wat Groningers op de tribune en eentje voerde als Kamerlid een stevig en emotioneel betoog. Maar de motie van wantrouwen veroorzaakte geen beving, laat geen scheuren achter in de coalitie en werd eigenlijk door niemand gevoeld. Ja, door die mensen in Groningen, maar dat zijn namen op papier en nummers in een stapel dossiers. Mark Rutte heeft wel wat belangrijkers te doen. De asielcrisis oplossen bijvoorbeeld, met zijn Brusselse vrienden in Luxemburg. Gaat gedeeltelijk ook over de kwaliteit van leven van Groningers, en het gebrek aan veiligheid dat de overheid hen biedt. Maar voor Mark is het geen mensenwerk, maar management. We moeten verder, want hij moet door - nog meer belastinggeld naar problemen gooien zonder ze ooit op te lossen.