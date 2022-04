Wow dit is een potje gek hoor. Jan Driessen, spindokter van vvd-huize, mag bij De Nieuws BV (BNNVARA) op Radio 1 even helemaal losgaan met zijn particuliere visie op het Functie Elders debat van nu al meer dan een jaar gelezen. Terwijl iedereen, die ze alle 24 in het kratje heeft, het nogal schokkend vond dat Mark Rutte eerst zei dat hij niet over Pieter Omtzigt had gesproken met de verkenners, terwijl hij wel over Pieter Omtzigt had gesproken met de verkenners, is dat volgens Driessen een 'populistisch frame' uit de koker van 'trollenfabrieken'. Letterlijk citaat: "Het is voor het eerst dat een populistisch frame, 'de leugen van Rutte', ingestoken door Wilders, ingestoken door Baudet, massaal overgenomen is. Ik denk dat de trollenfabrieken overuren hebben gemaakt. En voor het eerst ook, heeft dat invloed gehad op de politiek, op het debat, op de democratie in ons land. Zoals dat eerder ook in Engeland gebeurd is en in de Verenigde Staten is gebeurd. En die impact, alle politici leken wel geïnfecteerd met 'de leugen van Rutte' en wilden niet meer de waarheid weten." Kloeng klang klorie. Wij hebben opeens ook een complottheorie bedacht: de duistere krachten waar Edith Schippers (vvd) ooit over sprak kwamen ook uit de koker van Jan Driessen! Moet haast wel! Wij stellen alleen vragen! Doe zelf onderzoek!

OVERIGENS: Er zat nog een nieuwtje uit de koker van Peter Kee in dit item. De ambtenaar die Functie Elders in de aantekeningen zette, is inmiddels ontslagen.

!!!