Ik heb lang geleden alweer 2,5 jaar gewerkt op een gemeentehuis. Komende uit het bedrijfsleven keek ik mijn ogen uit. Nooit had ik zo’n goed salaris gehad waarvoor zo weinig werk verzet moest worden. Als ik het geld toen niet zo hard nodig had gehad was ik al na korte tijd weggerend. Alles langzaam aan, iedere dag was er wel iemand jarig en moesten we in optocht het gemeentehuis door naar het feestvarken achter zijn/haar versierde bureau zat. Ook bij publieke zaken waar de mensen in rijen voor de balie stonden te wachten op hun paspoort. Op een gegeven moment is er een econoom aangetrokken die elke maandag ieder afdelingshoofd ontving en die precies moest aangeven wat de verwachte werkzaamheden voor die week waren en wat was er van de vorige week afgewerkt. Nooit eerder heb ik mensen zo boos gezien, de man werd gehaat als de pest. Iedere dag werd erover gemekkerd, en sommigen moesten zich ziek melden.

Ik vond het wel een strak plan en een vriendelijke meneer.

Hoe het afgelopen is weet ik niet want ik vond een leuke baan bij een bedrijf waar mijn salaris minder werd maar waar ik met plezier naar toe ging.

Voor mijn afscheidsfeestje hadden mijn collega’s een groot spandoek gemaakt met de tekst dat ik veel sneller wilde werken dan dat daar gebeurde (precies weet ik het niet meer)

Wat Brente zegt is in mijn ogen helemaal waar dus.