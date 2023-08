Dit klinkt echt heel saai: "Zij wil het hebben over de 'gevestigde orde', hoe Nederland en vooral hoe zij zelf veranderd is de afgelopen jaren." En we zullen d'r vast spijt van krijgen want Zomergasten is zo gezapig dat het zelfs de doorgaans zo vurige vaste briefschrijvers van de Volkskrant tot suffige vragenstellers reduceert, MAAR we zetten het TOCH aan. Want Khadija Arib heeft meer messen in haar rug dan de meeste PvdA'ers, omdat bijvoorbeeld ook D66 meedeed aan het steekspel. Wie weet morst ze wel wat juice, het is immers pre-verkiezingsseizoen en er zijn voldoende appeltjes om te schillen. Maar misschien zegt ze ook wel helemaal niets en dan was het toch weer allemaal voor niks. Immers, Theo Maassen is binnen de VPRO-kaders misschien wel edgy maar uiteindelijk zit ie wel Zomergasten te presenteren dus dan ben je wel echt een suffe lul. Het vuur moet uit Marokko komen vanavond. Live op [opzoeken, red].

En... MUZIEK