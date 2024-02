Zo. Na een lange radiostilte is er dan eindelijk een reactie van Theo Maassen op alle beschuldigingen. Of beter gezegd, niet van Theo Maassen zelf, maar van zijn zus, zijn ex en zijn vrouw. Dat komt in ieder geval al een stuk geloofwaardiger over dan de brief van Ik Matthijs van Nieuwkerk gisteren, zullen we maar zeggen. De drie stellen in een verklaring die via het management van Maassen naar buiten is gekomen dat zij zich niet in de omschrijvingen in de Privé herkennen. Joyce, de vrouw van Maassen die volgens Privé een gebroken neus zou hebben overgehouden aan een mishandeling, ontkent dat ze ooit iets heeft gebroken. ""Er wordt de indruk gewekt in de Privé dat ik heb meegewerkt aan twee artikelen en dat ik toestemming heb gegeven voor publicatie. Dat is niet het geval", zegt ze. "De journalist is kwalijk te werk gegaan. Op details wil ik niet ingaan, onze privacy is al in hoge mate geschonden. Wel vind ik het belangrijk om met de buitenwereld te delen dat ik zowel Theo als mezelf niet herken in deze artikelen."" Dat gaat dus vol op de neus van Evert Santegoeds, die een privékwestie opeens een Privékwestie ziet worden. Santegoeds zegt tegen het ANP dat ""wij ons baseren op appberichten die wij hebben ontvangen. Onze verslaggever is keurig te werk gegaan. Joyce wist al een tijdje dat deze publicatie eraan zat te komen." Evert wil niet ingaan op de vraag of er toestemming is gegeven om bepaalde quotes te publiceren." Smaadzaak in 3,2,1...