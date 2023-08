Say it loud: GeenStijl hartje gays & we're proud - maar we moeten praten, poesjes

Om 12 uur vaart wat ooit de Gay Canal Pride heette af en wat we er thans nog van moeten maken, we weten het niet zo goed. Het vragen om en terechte vechten voor vrije rechten van weleer is - deels - nogal verwaterd in een vermicelli van vingerwijzende verwijten in stupide slogans. Niemand weet wat "Stop killing trans people" betekent, maar iedereen moet zich er medeplichtig aan voelen en daar heeft echt & terecht niet iedereen zin in. Er is ook helemaal geen LGB meer zonder de TQ maar die eerste drie zijn geaardheid en die andere twee gender dus samen vormen ze helemaal geen community. Wat we met die i'tjes en die + moeten weten we niet eens en met de BLM-blaters er bij helt de sloep helemaal naar de slachtofferkant. Geaardheid, geslacht en gender mengen met huidskleur op zo'n fanatieke ideologische manier dat zelfs de Dipsaus Podcast en KOZP de baas van het COC konden cancellen om een vluchtelingenstandpunt (2020, true story) en ja, LASTIG WEL. Zelfs de Pride-vlag is een onleesbaar vod van verstrengelde voorrangsregels voor verzuurde achtergestelden geworden.

Het principe staat hoor, en blijft stijf overeind: Say it loud: GeenStijl hartje gays & we're proud - maar de melaatse neefjes en labiele winkeldochters van de emancipatiebeweging zorgen voor tough love. Hoe die relatie voor iedereen moeizamer werd en echt niet alleen omdat Defensie, Politie, Vodafone en de fucking Belastingdienst ineens op een roze boot gingen staan, hebben we hieronder eens uit de donkere kamers van ons roze archief (of roze kamers van ons donkere archief?) opgedoken. Het is een tienjarige tijdlijn die begint in 2011 en maar negen topics kent maar hee als je ook mag kiezen welk geslacht je hebt, bepalen we zelf wel hoe lang een tijdlijn van tien jaar is, of ben je soms een tempofoob?

Meteen skippen naar de live verslaggeving kan HIERRR BIJ AT5, terugblik op een steeds verder verwaterde Pride, onderstaand.

2011 - 020 LIVE: Homoos in bootjes

Het eerste jaar dat Defensie aanmonsterde en ja, dat is eigenlijk wel prima want in tegenstelling tot de Belastingdienst (die alleen maar binnen het recht moet opereren en daar nogal eens moeite mee heeft) zorgen Onze Jongens & Meisjes voor het beschermen van de gelijke rechten. Het live meekijklinkje, toen nog verzorgd door de AVRO, was te vinden onder de dikgemaakte woorden WAPPERNICHTEN OP GRACHTENSLOEPEN. Want: het waren toen nog vooral nichten (m/v).

2012 - Geen topic wtf wat ontzettend -foob van ons?

2013 - Dobber LIVE mee met de Gay Parade!

Klinkt onschuldig hè maar weet je wie het topic schreef en hoe zij DOBBEREN een slechte naam gaf? Nou precies.

2014 - VIDEO! Gay Pride Politie en Pickpocket Compilatie

Zakkenrollers waren toen nogal een ding en niet in de laatste plaats omdat de politie zelf de hashtag #zakkenrollershoudenvanpikken gebruikte. Dat mocht toen nog. De rest van de redactionele ogen waren niet gericht op gays maar op een enorme Gaza-demo. Ha, moslims - zeg maar nog steeds de grootste bedreiging voor homorechten dus.

2015 - Fotoos. VVD Gay Pride-Boot staat boven de wet

Een vvd-boot die aan de verkeerde kant parkeert. Zo onschuldig was Nederland nog in 2015, dat we niks ophefferigers hadden om ons druk over te maken.

2016 - LIVE Gay Pride. Botenpotenpoliticusparade!

De verpolitiekte commercialisering fnuikt het feestje: "De hele parade is gepolitiseerd, verdoelgroept en vermarkt. Sponsorboten van telecommerken vol uitbundig heteroseksuele paarse broeken worden afgewisseld door boten vol houterig heupwiegende landelijke politici die hun meest progressieve gezicht opgezet hebben en hun tolerante handjes laten wuiven naar kades die volgepakt staan met zuipende dagjesprovincialen die zich afvragen wie die mensen zijn en waar de boten met in leerstring getooide homo-aapjes blijven waar ze allemaal voor gekomen zijn."

2017 - GSTV. Heel Amsterdam wil (geen) LHBTQIPIK

De politisering zet door en het wapen is: letterverwarring. En het woord 'Gay' is uit de Pride geschrapt. Raarrr, toch?

2018 - LIVE. Dobberende potenparade #AmsterdamPride

"Kijk, onze favoriete dobberminderheid" - We doen een manmoedige poging om de vrijheid van allen boven de belangen van enkelen te hypen: "Dit Gay Land is Ons Heiland. HUP DOBBERPOTEN OP GLITTERBOTEN!"

2019 - LIVE! Ellie Lust AT5 Flikker Flottielje Feest Stream

De roze thermometer peilt zowel de verwarring als het daaruit groeiende verzet: Wat doet BLM op de Pride, hoezo wordt alles ineens zo extreemlinks en nee lieve mensen, dat is géén reden om ineens boos op een expliciete potenbotenparade te worden: "Zijn wie je bent, sans gêne, in een vrij land, is het allerhoogste. En daarvan moet je af en toe de uitersten tonen én vieren, tot op de grenzen van het betamelijke (en soms een beetje daaroverheen), om de vrijheid van de gemiddelden te garanderen. Zeg maar, hoe het ook werkt met de vrijheid van meningsuiting."

Maar dat neemt dus de vragen niet weg dat traditionele homo's hun treurnis ook niet langer in de kast houden - leest Terrible Kid er maar over terug, in zijn Pootnodige Kritiek op de Pride. En over verwarrend gesproken: Bij de botenparade was in 2019 die idiote PvdA'er Hendrik Jan Biemond, die in een BOERKA een heel dom punt over vrije keuzes voor gestoffeerde gevangenissen probeerde te maken. Zou hij soms achter die ONTDAAN-tweet van De Belastingdienst zitten? Hij ging daar immers toeslagendossiers toedekken...

2020 - Apenpokken Corona

2021 - Apenpokken Corona

2022 - LIVE: Feestelijke Optocht voor Letterbakmensen die al dan niet seks hebben met Letterbakmensen

Kijk de kop geeft het al een beetje weg hoe ongewis het allemaal geworden is en zelfs het woord "feestelijk" voelt inmiddels misplaatst want nou ja, met al die trans people die gekilled zouden worden, wat valt er dan eigenlijk nog te vieren. Het is echt een doodgraversdobbertocht geworden voor ambtenaren en salesmanagers die regenboogkleurige inclusiviteitsretoriek opbraken, maar nog altijd worden toegejuicht door dezelfde kortpittige driekwartsbroeken die ieder jaar dronken van de prosecco over het Amstelveld zwalken. Want voor de Hetero Provincialis Doorzonnicus is het nog steeds een wild dagje uit, zo'n boottocht met bonkige leernichten tussen de sponsorlogo's van belboeren, politieke partijen en overheidsinstanties. Geyl!

QED

Nog even over de ONTDAANTJES van de Belastingdienst

Dus de Belastingdienst doet een obligaat tweetje met een slogan uit de spreadsheet 'Inclusiviteit/Diversiteit Social Media Beleid' en is vervolgens ontdaan (ONTDAAN!) als mensen kritiek hebben. Want die gelijke rechten, die werden niet helemaal lekker bewaakt bij de Toeslagenaffaire hè. Dat de politie (als handhavers van gelijke rechten) en Defensie (als bewakers van gelijke rechten) meevaren, dat is best logisch. Maar de Belastingdienst hoeft zich verder helemaal niet uit te spreken, die moeten heel neutraal onze aangiften beoordelen en zuurverdiend geld afromen, zonder aanziens des persoon, en verder lekker hun bek houden. Dat lukt niet zo goed en dus zijn ze ontdaan (ONTDAAN!), want kritiek = haat en achter homo's kun je veilig schuilen als mensen het op jou gemunt hebben. Diepe zucht.

End Credits Bonus Scene