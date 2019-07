Het is Pride Week in Amsterdam. Gezien de enorme eenzijdigheid in de vrijmibo’s van GeenStijl ["Leugens!" - Mosterd.], die daarom altijd snel geskipt kunnen worden door schrijver dezes, is dit niet echt een manifestatie waar de reaguurders in meelopen. Maar ja, met gele hesjes lopen ze ook niet mee. Wat dat betreft heeft Thierry gelijk, dat Houellebecq Nederland niet een land maar een onderneming noemt. Die constatering is grotendeels juist. Nederlanders maken doorgaans een kosten- en baten-analyse voordat principes en moraal overwogen worden. Laat staan belangrijk genoeg gevonden worden om voor te demonstreren.

Vechten voor vrijheid blijft belangrijk

In alle eerlijkheid, het is gewoon nodig in Nederland om te blijven vechten voor vrijheid en tolerantie voor jezelf en anders-geborenen. Zeker nu de moedercultuur keihard wordt teruggedraaid naar Victoriaanse dan wel versluierende tijden. Dus dat hiervoor een keer per jaar aandacht voor wordt gevraagd met allerlei sessies, optochten en feesten, dat is best belangrijk.

Vorige week sprak ik met vrienden in het homogene Polen, en de redactie wenste me al een fijne reis naar een Gay Pride in Bialystok. Daar was ik niet, maar we spraken er wel over. Hier hoor je in het nieuws eigenlijk dat Polen, allemaal!, intolerant zijn en homo’s aanvallen. Toch moet ik bekennen dat ik me in Polen veiliger voel op straat, overdag en ’s avonds, dan in Amsterdam-West of meer van dergelijke krachtwijken.

Regenboogboerka's en Gaybab

Hoe zou dat gaan in Nederland, als er een LHBTetcetera optocht gehouden zou worden in Slotervaart of door de Schilderswijk of in welke merendeels niet “witte” wijken? Zou men dan spontaan regenboogboerka’s aan doen langs de kant van de straat? Zouden de minaretten roze uitgelicht worden in de avond? Zou er spontaan Gaybab verkocht worden, met extra romige saus? Of zou het meer een sfeertje geven, waardoor de New York Times en The Guardian een dag later, net als bij Bialystok (waar ligt dat dan?) konden schrijven dat Nederlanders hopeloze homohaters zijn, die erop los beuken?

Je kan er wel eens naast zitten

Mijn Poolse vrienden waren duidelijk gefrustreerd. Zij zijn helemaal niet homofoob. Wel vonden velen van hen dat het eigenlijk politiek is, die wordt bedreven. Met een regenboogsausje eroverheen om het weg te kunnen spoelen. Het voelt alsof ze gedwongen worden om uitgangspunten te omarmen die voor een redelijk conservatief volk niet als vanzelfsprekend voelen. En deze regenboog-polonaise wordt als vehikel gebruikt om die standpunten op te dringen als enige juiste. De lokale hooligans van de voetbalclub zijn opgezweept om daar tegenin te gaan. Iets wat zelfs John van den Heuvel zou begrijpen, als u de laatste Zomergasten zag. En ja, deze hooligans lijken, en zijn soms, wel rechtsextremisten. Ze dragen t-shirts met teksten als “tegen perversies”. Dat slaat natuurlijk nergens op, want veel hetero’s genieten ook van anale seks. Je kan er gewoon weleens naast zitten.

Ultralinkse, reactionaire SJW’s

Ja, waarom zie je zoveel vlaggen tegen fascisme, voor antifa, en tegen rechtse politiek als er een Gay Pride is tegenwoordig? (Foto: een zone vrij van Pools fascisme). Zijn alle heaumeaus ultralinkse, reactionaire SJW’s die willen dat de vennootschapsbelasting omhoog moet en dat grenzen van landen en tussen mannen en vrouwen sociale constructen zijn? In dat geval zou ik dus een superminderheid zijn, want dat geloof ik allemaal niet.

>>> LEES VERDER NA DE LEES VERDER >>>

Redelijk heftig dramvlagvertoon

Bij terugkomst in Amsterdam, afgelopen vrijdag, waren de voorbereidingen van de Gay Pride volop aan de gang. Net als elk jaar werden op zeer veel punten in de stad boeketjes met enorme vlaggen geplaatst. In de nineties hadden we Gay Pride, dat werd afkortingenpride, dat werd een paar jaar geleden Pride (probeerde Rita Verdonk ook ooit, liep niet goed af), maar dit jaar… De vlaggen roepen de volgende dingen, zoals bovenaan dit topic te zien is:

- Black Lives Matter

- Stop Killing Trans People

- We Are Not Sick

- Gay Liberation Now

Allemaal met vuistjes in de lucht. Niet in de kont. Geen idee waarom, maar het voelt inderdaad politiek. Volgens mij kan je met een bubs aan lieden die samen een dansje doen op YMCA meer sympathie en begrip voor elkaar krijgen, dan je ooit kan bereiken door dit soort redelijk heftige dramvlagvertoon.

Een dag later, zaterdag jongstleden, was de Pride Walk van de Westertoren naar het Vondelpark. Deze is opgedragen aan de biseksuele activiste Yelena Grigoryeva, die op 21 juli jl in Sint Petersburg gruwelijk vermoord werd door een onmiskenbare homohater. Natuurlijk is het onvoorstelbaar dat zulke dingen gebeuren hier, als biseksueel kan je zelfs het Songfestival winnen in Europa. Dus het is mooi om dit gebaar te maken.

Hate-crime in Holland

Tegelijkertijd, is er niet eens zolang geleden een zeer openlijke gay persoon vermoord in Nederlandje door een linkse milieuterrorist. Juist het feit dat hij zo openlijk gay was en aangaf zich af te laten zuigen door Mocro-boys, en tegelijkertijd een aantal serieuze wantoestanden in onze samenleving durfde te benoemen, maakte het heel moeilijk om hem aan te vallen. Dit maakte hem des te gevaarlijker. Maar heeft ooit iemand het gehad over hate crime in dit geval, is er ooit onderzocht of zijn gay-zijn niet een reden te meer was om hem af te maken? Men kon hem onmogelijk tot heteroseksuele witte cis-gender man bestempelen, anders was hij heel anders monddood gemaakt. En personen van wie je toch het gevoel hebt dat hun breinen en overtuigingen dichter bij de milieuterrorist liggen dan bij Pimmetje, die gaan wel een hele parade opdragen aan een vermoorde lhbtetcetera-activiste in Rusland.

Afgelopen zaterdag verkondigde Hans Verhoeven van de Pride Walk: “Met de Pride Walk protesteren we tegen onrecht en vervolging in meer dan 70 landen en geven we aan dat we het niet langer pikken dat anderen vinden dat zij kunnen bepalen hoe wij moeten leven. We laten zien dat we een prachtige community zijn in al onze diversiteit en veelkleurigheid.” Er zijn ook heel wat andere sprekers en het hout waaruit ze gesneden zijn is niet echt divers, qua opinie dan. Wel zijn er enkele sneren naar Thierry Baudet en wat rechtse mensen en partijen.

Averechtse effecten

Het is eeuwig zonde dat een Pride-optocht met bezinning, zich inderdaad zo politiek eenzijdig geladen laat worden. Dat veroorzaakt veel, maar geen echte inclusiviteit. Alsof rechtse heaumeaus wel voor moord op anderen zijn. Het zorgt er ook voor dat er lhbtetectera mensen zijn, die zich niet hierin herkennen, hun mond gaan houden of zich afzonderen. Precies dat, waartegen dit soort manifestaties op zou moeten treden.

Eerlijkheid eerst

En waarom toch altijd dat zwaktebod van Nederlandse “leiders” om met het domineesvingertje naar andere landen te wijzen (74 stuks, waarvan een flink aantal vlaggen met maantjes erop) dat ze tolerant moeten worden en homo’s moeten accepteren? Terwijl in ons eigen land travestieten en honden in de taxi geweigerd worden, jongens met een betonschaar hun gezicht verbouwd zien worden als ze hand in hand lopen, en waar homo’s in de voormalige Gay Capital of the World Amsterdam nog steeds afgetuigd worden midden in het centrum of achter het Centraal Station bij de veerpontjes.

Laten we eerst beginnen met zorgen voor eerlijkheid over deze feiten, zodat iedereen die tot de afkorting behoort, van blank tot licht- en donkergetinte varianten, in echte vrijheid kan leven. Of ze nu in een vinexwijk willen wonen, of in hun zwemslip op een fiets willen zitten. De strijd die gevoerd moet worden ligt namelijk veel dichter bij huis. De lakmoesproef zou moeten zijn: op het moment dat Jennifer Hopelezz of Dolly Bellefleur op het Hagalyceum voor kunnen lezen uit de koran of een ander leuk boek, dan zijn we echt geslaagd als land. Tot die tijd moeten we de vinger gericht op andere landen, ombuigen naar onszelf.

Terrible Kid

p.s. hoe gaat die Black Lives Matter boot eruit zien aanstaande zaterdag? Het zal toch niet…