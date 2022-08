Alle vormen van seksualiteit zijn al zo oud als de mensheid. Wat er vandaag door de grachten vaart is niets nieuws. Het verschil met vroeger is dat men thans maar al te graag op exhibitionistische wijze andermans seksualiteit opdringt aan anderen. Ook geheel passend in deze tijd is het drammen om aandacht en daarmee alle voordelen van subsidiëring en de zieligheidsindustrie. In een land waar seksualiteit volledig is geliberaliseerd, is geen noodzaak voor grachten parades. Daar waar men klaagt over geweld (onderling of van buitenaf?) moet men maar eens in contact gaan met die stalinistische wethouder die daarover een rapport in de la heeft gehouden omdat de uitslag hem niet beviel. Kennelijk is de letterbak gemeenschap het daar helemaal mee eens want niemand klaagt daarover. Dan is dat probleem opgelost.