Beminde seksueel geaarden. Onderzoek heeft uitgewezen dat er een behoorlijke overlap is van mensen die tegen de boerka zijn, met mensen die van mening zijn dat de parade van potenpontons tijdens de Pride wel wat minder pompeus mag, qua "aanstellerig" gedrag. Dat doet een beetje pijn aan ons hardroze, homominnende hart. Als je beweert vóór de vrijheid van de gevangen vrouw te zijn, hoe kun je dan tégen de vrijheid van de zichzelf vierende Alfabethomo's zijn? Dat computert niet.

Jazeker, er is duchtige kritiek te uiten op de karakterverandering die de Pride heeft ondergaan, zoals onze GayStijl verslaggever Terrible Kid zo keurig heeft verwoord. Waarom varen er meer bankiers en belboeren dan bonkige leernichten mee op de Canal Pride? Wat doen "Black Lives Matter"-vlaggen op de Pride? Hoezo "Stop killing trans people", wie doet dat dan? En waarom hellen die homoboten zo zwaar over naar SJW- en Sneeuwvlok Smeets-links, en gaan Pride-activiteiten gepaard met politiek rechts bashen, terwijl de Pride wel inclusiviteit met de islam propagandeert, de minst homotolerante en meest rechtsconservatieve van alle religies? En hoezo is GroenLinks zo arrogant dat ze liever niet meevaren, dan met andere partijen op één boot te stappen? Zij zijn toch dé LHBT-partij?

Maar daar gaat het vandaag allemaal niet over, beminde seksueel geaarden.

Vandaag zingen we het gospel van de vrije samenleving, en dat smaakt naar het halleluja van de homoseksualiteit. Zowaar als wij mogen lachen om pisnichtwitzen van podiumartiesten en marginale podcasters, zo verdienen de vrijzinnigen van geaardheid het om in volledige vrijheid hun seksualiteit te scanderen - één week per jaar, voor het oog van de ganse natie, vanaf het Amsterdamse grachtenwater. Met veel glitter en stukjes lolliepopmuziek en zo. [Edit: Glitter blijkt verboden door GroenLinks020 - red.]

Kapers op de vloot ten spijt, de Canal Pride is elke zomer weer een hoogtepunt van schaamteloze vrijheid, en een feestelijke uiting van ver ontwikkelde hoogcultuur. Zijn wie je bent, sans gêne, in een vrij land, is het allerhoogste. En daarvan moet je af en toe de uitersten tonen én vieren, tot op de grenzen van het betamelijke (en soms een beetje daaroverheen), om de vrijheid van de gemiddelden te garanderen. Zeg maar, hoe het ook werkt met de vrijheid van meningsuiting.

Canal Pride LIVE!

Een deel van de route is afgezet omdat de kademuren nog brakker zijn dan het Amsterdamse deradicaliseringsbeleid. Dat de feestelijke Flikker Flottielje daarmee deels aan het zicht onttrokken wordt, is helaas wel weer een treffende metafoor. Want we zijn ver, maar we zijn er nog lang niet en daarom is het des te belangrijker dat de botenparade jaarlijks tegen alle sentimenten in opstoomt om de gay gemeenschap de meest vrijzinnige versie van zichzelf te laten zijn & te laten zien - ook voor alle andere mensen, van alle geaardheden, die het genot en de geneugten van een vrij land willen genieten, en willen blijven genieten.

TL;DR: HUP HOMO'S!

Livestream met het steeds onuitstaanbaarder wordende televisiecliché Ellie Lust en de immer aimabele Rik van de Westelaken, bij AT5 op de livestream.

