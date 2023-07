Waarom is het typisch rechts om de opwarming te ontkennen, dan wel alle maatregelen die worden bedacht af te zeiken? ‘Zonnepanelen stoten meer CO2 uit dan verwacht’ (hoe erg is dat dan?), ‘je had meer kerncentrales moeten bouwen’ (en hoe wil je dat op korte termijn oplossen?), ‘de technologie heeft zich nog niet bewezen’ (was bij de eerste auto ook niet het geval) ‘het maakt geen reet uit wat Nederland doet, want china’ (vind ik de meest domme en asociale, aangezien het neerkomt op het ontkennen van de eigen verantwoordelijkheid en dat terwijl de china de helft van de wereldwijde uitgaven in de energietransitie voor zijn rekening neemt).

Het is allemaal zo weinig constructief en doet me een beetje denken aan de huidige opstelling van de republikeinen: overal tegen zijn waar de democraten voor zijn. Zoals ome Donald Obamacare meteen afschafte om er iets veel beters voor in de plaats te stellen. Hij had alleen nog geen begin van een idee. Vreselijke antipolitiek.

Links is voor meer groene energie en minder CO2 uitstoot en dus gaan we dat een potje afzeiken. Geen van de rechtse partijen heeft echter betere ideeën. Sterker nog, volgens mij hebben ze meestal een bijna leeg programma op dat onderwerp.

Waarom 2 graden opwarming als we er ook 4 van kunnen maken? Fuck de toekomstige generaties, ik leef nu.