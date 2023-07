Activist drukt zichzelf opzettelijk tegen passerende auto aan

De zijige staatsrebellie van paniekpubers, okselhaaroma's, bakfietspapa's in lawaaibloesjes met drie-kinderen-die-ook-een-toekomst-willen-retoriek en alle overige zitsnutten met een narcivistisch defect beginnen IN HEEL EUROPA een beetje op het geduld en gemoed te werken van de keurige doorzonburger die gewoon naar z'n werk wil. Waar de vleesgeworden weesperknipjes een jaartje of wat geleden vooral meelijwekkende blikken opwekten, beginnen inmiddels automobilisten serieus hun geduld duchtig te verliezen met het absoluut nutteloze Klimakleber-gedrag. Natuurlijk moeten we hier zeggen dat iedere vorm van geweld tegen vreedzaam protest absoluut afkeurenswaardig is maar dat doen we met knarsende tanden want wij zijn ook maar mensen, en het Bloed Onder Nagels Vandaan-gehalte van die ontiegelijke klimaatjehova's is buiten alle meetbare waarden, en tevens nog nooit zo hoog geweest sinds het begin van de metingen. Een klimaataanrijding begint steeds onvermijdbaarder te lijken, als we de beelden uit Duitsland en Engeland van de afgelopen dagen zo eens bezien. Op een warme dag loopt de temperatuur immers nergens zo snel zo hoog op als achter het stuur van een auto die in een zinloze file staat. Enfin. VERZAMELTOPIC!

Chauffeur - die medische zuurstof vervoerde - is naar verluidt zijn rijbewijs kwijt

London. Vrouw met haast is het BEU

London. Meerdere mensen zijn het BEU

Jezelf met epoxy aan het asfalt lijmen. Facepalm-emoji

Aansteller maakt ringtonewaardige huilgeluiden

London. Klimaatactie of standaard straattuig?

Ook al zo sympathiek: bruiloften van politici verstoren

De GGZ-patiënt achter het activisme