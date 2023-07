Vroeger, toen de koe brak en het touw wegliep, en vroeger, toen de lucht nog schoon was en de seks nog smerig, ging het nog over belanghebbende dingen. Hondenpoep op de stoep enzo. Maar het verschil is: je kon toen nog wel zeggen dat je een tegenstander van hondenpoep was, zonder voortdurend te worden uitgemaakt voor hondenhater of fascist. Tegenwoordig is het alleen nog maar gezeik. En het is ook gezeik óver het gezeik. Voorbeeldje: STATIEGELD. Het is natuurlijk hartstikke hinderlijk dat al die ongewassen Roemenen vuilniszakken maatje condoom van ex-mannen van Anouk meeslepen om met 80.000 blikjes een uur te kutviolen bij de Albert Heijn terwijl jij daar staat te suffen met je zes verkreukelde blikjes verdriet die de automaat straks toch niet pakt. En als je dan iets over die Roemeen zegt is het: 'hi hi ha ha leuk he lachen om arme mensen, jij haat mensen die arm zijn'. Dikke lul hoor. Gasten die een stortlading blikjes in die automaat dumpen zijn niet arm, het zijn irritante stakkers die te lui zijn een kunstje op te voeren op straat, en je mag daar bést van over de zeik zijn. Kunnen we nu stellen dat het 'experiment' met statiegeld op blikjes is mislukt, omdat heel veel mensen die blikjes gewoon lekker wegtyfen en vrijwel alleen Roemeense hosselaars de brave Hendrikiu uithangen? Nee, het is best een prima idee, en als je te haastig bent om 5 minuten in de rij te staan voor 85 cent, dan PLEUR JE DE BLIKJES TOCH LEKKER WEG SAMANTHA HET IS NIET DAT JE THUIS METEEN VERDER MOET MET HET ONTWIKKELEN VAN EEN RAKETMOTOR HE