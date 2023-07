Roflololol, we komen niet meer bij. Eerder las u op de GeenStijl al over AZC Zandvoort, dat ergens achteraf moest komen, naast een parkeerterrein, vlakbij het homoo-strand want "spreidingswet". Wisten wij veel dat dagblad Trouw maandenlang een mannetje had meelopen. Want een RECHTSE GEMEENTERAAD die een AZC probeert door te drukken bij de eigen bevolking is natuurlijk heerlijke ziejewel-gristenjournalistiek voor de woke lezertjes van het Vlaamse DPG-vehikel. En toen klapte het kabinet op de nareizigers van de nareizigers, sloeg Eric van der Burg de handen voor de ogen, bekokstoofde D66 een dolkstoot, piepte de MinPres op maandagochtend ertussen uit, en gansch het raderwerk stond stil. En dan nu het geluid van 100 zielige trombones... Hij kijkt over de hekken naar zijn beoogde locatie voor het azc. Er is deze week asbest gevonden, dus de kans dat er asielopvang komt is nihil.

Dit

Marco Deen, raadslid voor de PVV, doet tijdens de vergadering, al lachend, een voorstel. Als Zandvoort een azc krijgt, dan moet het in een rijke buurt komen, de wijk Bentveld bijvoorbeeld. “Daar is de achterban van de landelijke coalitiepartijen, die de spreidingswet in werking hebben gesteld, het grootst”, zegt Deen. Hij lacht nogmaals, maar maakt duidelijk dat het serieus is. “Het gaat ons om draagvlak en acceptatie. Dat kan in Bentveld.”

Toch het parkeerterrein

In de weken die volgen concludeert de wethouder dat er toch geen ruimte is in andere wijken van Zandvoort. De badplaats ligt ingeklemd tussen natuurgebieden en is volgebouwd. Hendriks kan nauwelijks plekken vinden voor woningbouw, laat staan een azc. Een grasveld naast een parkeerplaats voor strandgangers is de beste mogelijkheid.



Einde