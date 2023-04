Heerlijk knullig gemeentepolletiek filmpje van Zandvoort Inside. Over de komst van een AZC in Zandvoort. De Spreidings - Dwangwet is nog geeneens door de Kamer(s), maar Uw Overheid en het COA zijn al bezig met de uitvoering ervan. In iedere fatsoenlijke democratie ga je dan als bestuurder head first van een flatgebouw gegooid. Maar niet in Nederland. In Zandvoort zijn ze van plan om 65 ericvanderburgers op te vangen op parkeerplaats De Zuid. Tot grote woede van De Omwonenden. Het Haarlems Dagblad was erbij

Dat het het bestemmingsplan gewijzigd kan worden voor de komst van een azielzoekerscentrum gaat er bij de Zandvoorters simpelweg niet in. Een vrouw vertelt dat ze zich heeft ingezet om op die plek een speeltuintje te krijgen, maar dat ze geen toestemming kreeg van de gemeente vanwege de bescherming van planten en dieren. En volgens een andere bewoner mag er al sinds 1958 niet op die plek gebouwd worden. „En nu kan het ineens wel”, zegt hij boos. Vanaf de achterste rij schreeuwt iemand: "Eigen volk eerst!”

Villawijk

De veiligheid in Zandvoort is ook een zorg voor veel bewoners. Een vrouw voorziet overlast door ’buitenlanders’. „Er lopen de hele zomer jonge meiden in korte shirtjes rond”, zegt ze venijnig. „Een asielzoekerscentrum in de buurt van het strand is de kat op het spek binden.” Hoewel de meeste aanwezigen het hier luidkeels mee eens zijn, klinkt er ook een gemompeld ’wat een vooroordelen allemaal’.

Om met Robert Loesberg te spreken; een vooroordeel is een volwaardig oordeel. Kijk, parkeerplekken zat in Zandvoort, behalve als het mooi weer is. Dan komen 100.000 pax naar het strand en de trein stopt zo'n beetje in de duinen. Alle MaxFans en rechtsmensen gaan naar het noorden bij het circuit, moekes met kinderen en dolfijnenjumpers in het midden, de rest van de wijven trekt naar het zuiden waar het naaktstrand is. En de cruisende gays in de duinen achter strandtent Fosfor. What could possibly go wrong?