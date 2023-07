De MacBook van Mosterd zegt 'plof', Geniussen hebben pas over drie dagen tijd en de reserve-laptops op GSHQ stammen uit de prehistorie. Er komt een nieuwe - morgen. Dus wat doe je dan, als Ronaldo je naar huis stuurt met de mededeling: "Rest van de dag bier drinken dan maar". Dan ga je lekker televisiekijken, want de Nederlandse televisie is een baken van ontspanning, genot, informatie, lering ende vermaak, zeker in de middaguren. GEZELLIG!

13.00 – 13.12 uur

Geen Tour de France vandaag. Even aftrappen met het NOS Journaal, voor al uw nieuws gisteren. Hoe Wout Poels gisteren de etappe won, hoe Carlos Alcaraz gisteren won van Novak Djokovic, hoe Lionel Messi gisteren gepresenteerd werd in Miami. Van de vrouwenvoetbalsters (gisteren) mogen we niet weten wat de uitslag van een oefenwedstrijd tegen Zuid-Korea is geworden. Equal pay!!! Enfin, als we het NOS Journaal niet hadden, zouden we nooit weten wat gisteren nieuws was. Bedankt NOS Journaal!

13.13 – 13.25

Zap, zap, zap, verdomd er was zojuist een herhaling van LETTRIX op SBS6. Dat gaan we kijken! Volgens Dyantha Brooks moeten we pen en papier pakken. Dat doen we niet want we zijn fucking gangster. Wilke speelt tegen Björn, spreek uit Bjurn. Bjurn is supergoed want hij won vorige keer ook. Hij wil een reis in West-Amerika maken. Want je hebt er national parks enzo. Wilke heeft een bruiloft op de planning staan. Een bruiloft kost tegenwoordig bijna € 15.000! Ze komt uit Limburg. Een enorm kutprogramma, nu al. Wilke en Bjurn beginnen met de C en 7 letters. Centrums, critici, cadeaus, u kent het 'allemaal' wel. Er zijn iets van 500 woorden mogelijk. Bij 4 begint het bij deze taaltovenaars wel ingewikkeld te worden hoor. Verder met de D met 6 letters. Wilke: "Dieren." Dyantha: "Houd je een beetje van dieren?" Wilke: "Nee." (…) Wilke: "Duiven." Dyantha: "En je houdt niet van dieren, je weet het zeker?" Iedereen: "Hahaha." We kappen ermee, we kunnen dit zwakzinnigencarnaval echt niet aan.

13.26

Koffie. Op de achtergrond gaat LETTRIX door. Bjürn is onoverwinnelijk.

13.30 - 14.00

Op RTL4 begint Van Woonvilla tot Droomvilla. Dit is de grootste commerciële tv-zender van het land. Dit zal wel wat zijn. Een of andere gladde dakhaas is dingen aan het vertellen over een bad. Wat probeert deze gozer ons nou aan te smeren? De presentator heet Bertram. Bertram gaat naar de VT Wonen-beurs. Hij laat ons de nieuwe trends zien op het gebied van hang- en sluitwerk. "Wit! Zwart! Brons! Goud! Zo maak je op dit moment je interieur compleet." We hebben zin om keihard klaar te komen bij al deze ravissante ontboezemingen van BERTRAM. Ho wacht, in Hoofddorp is de verbouwing klaar. Het eindresultaat mag er zijn. Onderzoek wijst uit dat Bertram luistert naar de naam Bertram Terpstra. Er is ook een vrouw. Die mag ook iets vertellen. Pauline. Ze brengt sfeer in de woning met geur. "Het lichtplan is op een andere manier toegepast dan normaal!" Sorry, we zijn echt niet gemaakt voor deze holle crack. Wat een kwelling. SMARTHOME-EXPERT BERT. Tering. Het woord 'gezellig' valt heel vaak.

14.00 - 14.50

Auto wassen

14.50 - 15.43

Ik ga op reis en ik neem mee. Op SBS6. Drie avontuurlijke singles zijn op de liefdesreis van hun leven. Ze vliegen met vijf dates naar een of andere verre bestemming. Dat wordt knallen natuurlijk. Nigel is met Charmaine. Het draait nu even om Haye. Hij is in Athene. Haye gaat vandaag slecht nieuws brengen. Maar wie neemt hij mee naar Mykonos? Wordt het Emma of wordt het Kelly? Het lukt Haye kennelijk niet om uit zijn hoofd zes woorden achter elkaar uit te spreken, dus heeft hij een spiekbriefje. Leefde Lodewijk Asscher nog maar. Total champ. "Lieve Kelly en Emma. (blabla)." Haye wil Kelly meenemen naar Mykonos. MAAR KELLY WIL NIET!!!! Au au au. Wat een pijnlijke en ongemakkelijke televisie. Kelly voelt geen aantrekkingskracht. Emma staat er ook bescheten bij. Kelly wil liever naar huis. En Emma denkt nu natuurlijk ook: zoek het lekker uit met je hoofd. "Loop ik een blauwtje", zegt Haye. Ja pik. Een ander verhaal is het verhaal van Patrick. Hij loopt in een Spidermanpak. Spiderman is een buitenbeentje. Patrick ook. Tandje raar. Een andere date van de mevrouw (geen idee hoe ze heet, Clarabella ofzo) is Lars. Plot twist! "Heel grappig want ik heb dat shirt ook. Spiderman is ook mijn favoriet." Hahahaha



15.50 - 16.20

Even een halfuurtje ontzorgen bij Pawn Stars. Daarom zijn er dus iedere dag 500 herhalingen van Pawn Stars op RTL7, zeg maar de campingzender voor Wybren van Haga in de sportschool. Kunst en Kitsch voor mensen zonder zolders. Het doet je dromen van je eigen schat. Mooiste item van de aflevering: de neef van Les Paul biedt een custom Les Paul SG van Mary Ford aan. Ongelooflijk. Inclusief allerlei documentatie, handtekeningen, de hele mikmak. Hij vraagt $ 250.000 en hij neemt genoegen met $ 90.000, wat een debiel.



16.27 - 17.01

In deze aflevering gaan we op reis door Oostenrijk. Het Oostenrijk dat we kennen van de ansichtkaarten. U raadt het al. Rail Away. 3 op Reis voor totale kampioenen. De aflevering begint en eindigt in Gmunden. Op het station van Ampflwang wordt een stoomlocomotief klaargemaakt voor vertrek. Het gaat veel over zout. Het witte goud. Dat zijn asperges, maar okee. Toch wel een lange zit. Oostenrijk is ook een saai land. In de echte wereld gaan GroenLinks & PvdA met een lijst naar de verkiezingen. We zijn terug in Gmunden. Godzijdank. Als u dit leest heeft Mosterd een nieuwe laptop.

17.01

VIJF UUR! UITKLOKKEN