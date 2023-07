De stembussen zijn gesloten, later vanmiddag wordt bekend gemaakt dat er een Noord-Koreaanse eensgezindheid bestaat bij leden van GroenLinks en de PvdA om zich samen te laten smelten tot Twee66. Want opgeteld zijn ze wél groot in de peilingen en misschien wil Timmerfrans wel uit Brussel komen om de kar te trekken. Eén klassieke PvdA'er ziet het allemaal niet zitten. De Truiosaurus Spekmannicus memoreert op een medium waar vroeger iedereen naar luisterde dat de PvdA ooit een achterban van arbeiders had, maar thans alleen nog maar baantjesjagers met een hogere opleiding kent. En dat het bij GroenLinks nóg erger is. Hij gaat niet zo ver om de tweede keus voor partijleider - Marjolein Moorman - af te vallen, maar hij zegt nog wel ff dat alles vantevoren al bedacht en uitgetekend is. Want zoals alle arbeiders al jaaaaaren weten, moeten de leden van de Partij van de Achmooiwasdietijd onderhand ook eens door gaan krijgen: je hebt echt niks te zeggen in een partij die het machtsbelang al jaren boven de minima plaatst. Nou Hans, bedankt voor je inbreng, het zal niks uithalen, die GroenPartij voor de KlaverKuikens is al lang beslecht. Enige vraag is: Frenske?

GL-UPDATE: Leden GroenLinks bezegelen het lot: 91,8 procent vóór. Hallo Noord-Korea!

PvdA-UPDATE: [we wachten af maar we weten het eigenlijk al] 87,9 procent.

ERGO: GROENLINKS & PVDA DOEN MET 1 LIJST MEE AAN TK2023. De PvdA is dood, lang leve Twee66!

BAKFIETSKARTREKKER: Meldt zich en ze heet Marjolein Moorman. Attje kan geen woorden vinden, Jesse staat te grienen over 'verandering'.

Spekman verklapt wat iedereen al weet

Na de leegloop komt de realiteit...