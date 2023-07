Het belangrijkste politieke onderwerp van deze week is ongetwijfeld de vraag wat er nog over is van de geloofwaardigheid van Patty Brard. De Shownieuws-coryfee werd gisteren door haar oud-collega Victor Vlam (die kennelijk nog wat appeltjes met haar te schillen heeft) namelijk beschuldigd van valsspelen tijdens LETTRIX. Nou weet u niet wat LETTRIX is, maar dat is een soort LINGO, een beetje net zoals Patty Brard een soort Angela Groothuizen is. Hoe dan ook, volgens Victor Vlam is het opvallend dat Patty Brard voor de pauze heel erg slecht was in LETTRIX omdat ze VERS zei toen er een vijfletterwoord met een V genoemd moest worden, en NEUKTE bij een zesletterwoord met een N (dit is wel goed, red). Na de pauze wist ze opeens allemaal moeilijke woorden zoals ADVENT en dat is dus omdat ze heeft valsgespeeld, volgens Victor in zijn podcast de Communicado's (bekend van onthullingen over BNNVARA). Patty Brard heeft de aflevering trouwens wel verloren, maar ze speelde dan ook tegen woordkunstenaar Gers Pardoel. Veel belangrijker is natuurlijk de vraag: vals spel of niet, wat denkt u?

Oordeel zelf!

Complete programma hier