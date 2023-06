:

Het is echt interessant over haar geschiedenis te lezen. Een zeer bijzondere en krachtige vrouw. Bedenk dat ze veel bereikt heeft, grondlegster van hervormingen is geweest in de 19de eeuw. Dat was toch de tijd dat een welgestelde dame als Nightingale gewoon moest trouwen, kinderen krijgen en verder niets.

Zij was echt begaafd ondermeer in wiskunde en statistiek en heeft dat gebruikt om gezondheidszorg te verbeteren. Ze heeft zelfs leiding gegeven aan wetenschappers ter verbetering van vooral sociale hervormingen en dus de verpleegkundige. Een voorloper, en tegen de stroom in.

Ook wat apart mbt goddelijke openbaringen, maar dat was dan haar drijfveer en uiteindelijk moet iets je drijfveer zijn. Het is een vrouw waar ik oprecht bewondering voor heb en soms jammer dat ze ook nu nog wordt gezien als alleen die barmhartige zuster met de lamp in een donker veldhospitaal. Ze was veel meer en heeft op wetenschappelijke wijze de gezondheidszorg een enorme boost gegeven.

@ Basil:

Dank! Ja ook zij is een dame die groot respect verdient. Beide moesten ook nog eens talenten ontwikkelen in een tijd dat dit op veel weerstand, want vrouw, stuitte.